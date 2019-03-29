Son Dakika Haberleri: 1999 TL'lik Redmi Note 7 Kutusundan Çıkıyor

1999 TL'lik Redmi Note 7 Kutusundan Çıkıyor

1 saat önce

Redmi Note 7 kutu açılışı videomuzda, dün itibarıyla resmi olarak tanıtılan modelin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

Redmi Note 7 kutu açılışı videomuzda, dün itibarıyla resmi olarak tanıtılan modelin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:59 Kaynak: Youtube

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