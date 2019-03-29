1999 TL'lik Redmi Note 7 Kutusundan Çıkıyor
1 saat önce
Redmi Note 7 kutu açılışı videomuzda, dün itibarıyla resmi olarak tanıtılan modelin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
Redmi Note 7 kutu açılışı videomuzda, dün itibarıyla resmi olarak tanıtılan modelin kutu içeriğine yakından bakıyoruz.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 04:59 Kaynak: Youtube
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