1Kitap 1Mekan
2 saat önce
Yepyeni bir sosyal sorumluluk projesi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:14 Kaynak: Bültenler
Herkese Kitap Vakfı ve 1Kitap1Mekan blogu sahibi Duygu Özdemir iş birliği kapsamında düzenlediği kitap buluşmalarının ilkini İstanbul Beşiktaş mağazasında 22 Haziran Cumartesi günü saat 14.00'da gerçekleştirecek.
Gloria Jean's Coffees kitap buluşmaları ile okur severleri bir araya getirmeyi ve Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla ihtiyaç sahibi okullara kitap bağışlamayı amaçlıyor. 1Kitap1Mekan blogu sahibi Duygu Özdemir'in düzenleyeceği kitap sohbetinde, katılımcılar sevdikleri kitabı getirerek, içeriği hakkında diğer kitapseverlerle sohbet etme imkânını yakalayacaklar.
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı
Başkentte 40 milyon liralık naylon fatura operasyonu
Dükkanının camına astığı yazıyla fenomen oldu! Gören uğramadan gitmiyor
Cübbeli Ahmet, kendisine ait olduğu söylenen cinsel içerikli film kasediyle ilgili ilk kez konuştu