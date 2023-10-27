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1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz - Son Dakika

1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz

Son Güncelleme: 27.10.2023 21:04

Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Premier Lig'deki Manchester City maçı öncesinde yaptığı açıklamada, takımının iyi bir yolda olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, ''Bizi yenmek zordur, kazanmanın bir yolunu buluruz. Doğru yönde ilerliyoruz'' dedi.

Sezona kötü bir başlangıç yapan Manchester United'ın teknik direktörü Erik ten Hag, Premier Lig'de oynanacak Manchester City derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu.

"BİZİ YENMEK ZORDUR"

Giderek daha iyi olduklarını söyleyen deneyimli çalıştırıcı, "Bizi yenmek zordur, kazanmanın bir yolunu buluruz. Doğru yönde ilerliyoruz. Bu maç büyük önem taşıyor. Bu bir Manchester yerel derbisi ama dünyanın dikkati bu maçta olacak" dedi.

"GİDECEK YOLUMUZ VAR"

Takımın gidişatını değerlendiren Erik ten Hag, "Doğru yönde ilerliyoruz ve hala gidecek yolumuz var. Olumlu ve olumsuz noktalar görüyorum. Topu her zaman uygun seviyede kontrol edemiyoruz. Takımımız pres konusunda oldukça iyi, topu geri kazanma konusunda Premier Lig'de lideriz. Organizasyonumuz burada görünüyor" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Manchester City FC, Manchester United, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: 1 maç kazanınca moda giren Erik ten Hag: İyi bir yolda ilerliyoruz - Son Dakika
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