Son Dakika Haberleri: 1tl'ye Son Trend İncili Toka Yaptım! ?? Kendin Yap

1tl'ye Son Trend İncili Toka Yaptım! ?? Kendin Yap

1 saat önce

Kanal tarihimdeki ilk kendin yap videoma hoşgeldiniz!

Kanal tarihimdeki ilk kendin yap videoma hoşgeldiniz! ?? Son zamanların en popüler, en fazla kullanılan aksesuarı ne diye sorsalar sanırım hepimiz incili tokalar derdik.?? Piyasa araştırması yaptığımda fiyatları 25 ila 45 TL arası değişen bu tokaları evde nasıl 10 dakika içinde kolayca ve en önemlisi sadece 1 TL'ye yapabileceğinizi gösterdim. Umarım faydalı bulur ve keyifle izlersiniz. Yaptığınız tokaların fotoğraflarını bekliyorum. ??????

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:02 Kaynak: Youtube

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