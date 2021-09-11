"2-3 gün içinde kavuşacağız" dedi, korona virüsten hayatını kaybetti - Son Dakika

"2-3 gün içinde kavuşacağız" dedi, korona virüsten hayatını kaybetti

"2-3 gün içinde kavuşacağız" dedi, korona virüsten hayatını kaybetti Aşı olmayan 5 çocuk babası galerici korona virüsten hayatını kaybetti Gaziantep'te covid-19 aşısı yaptırmayan 5 çocuk babası, 15 gün önce yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.

"2-3 gün içinde kavuşacağız" dedi, korona virüsten hayatını kaybetti Aşı olmayan 5 çocuk babası galerici korona virüsten hayatını kaybetti GAZİANTEP - Gaziantep'te covid-19 aşısı yaptırmayan 5 çocuk babası, 15 gün önce yakalandığı korona virüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Gaziantep'te, yaşayan galerici Müslüm Ayhan, 15 gün önce gittiği hastanede yaptırdığı korona virüs testi pozitif çıktı. Hastanede tedavi altına alınan Ayhan, nefes alamda sorun yaşayınca yoğun bakım ünitesine aldın. Yoğun bakıma girmeden sevenlerine mesaj yollayan Ayhan, 'Allah'a hamd olsun iyiyim, beni merak etmeyin, çok çok selamlarımı iletiyorum sizlere. Bol bol dua edin, inşallah 2-3 gün içerisinde aranıza kavuşacağım, tekrar oturacağız, sohbet edeceğiz" dediği ortaya çıktı. Öte yanda, aşı sırası gelmesine rağmen yaptırmayan 47 yaşında Müslüm Ayhan, korona virüs tedavisi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

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