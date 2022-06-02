2-3 Haziran'da A101 ve BİM marketlere gelecek teknolojik ürünler!

Perakende şirketlerinde satılan elektronik cihazların sayısı ve tüketiciden gelen talep her geçen gün artıyor. A101 ve BİM ise bu doğrultuda 20 bine yakın mağazasıyla, 81 ilde ve neredeyse bütün ilçelerde aktif bir şekilde satış yapıyor. Dolayısıyla satın almak istediğimiz teknolojik ürünler geldiğinde, en yakın BİM ve A101 şubesine giderek alabiliyoruz.

Geçtiğimiz dönemde normal ürünlerin yanına bir kaç teknolojik cihaz getirerek satan bu perakende mağazalar, artık her ayın belirli günlerini teknoloji ürünlerine ayırarak özel katalog çıkartıyorlar. BİM ve A101 ise 2-3 Haziran'da getireceği ürünleri paylaştı.

A101 ve BİM marketlerde bu hafta satılacak teknolojik ürünler

A101 ve BİM tarafından satılacak teknolojik ürünler kataloğuna baktığımızda akıllı televizyon, akıllı telefon ve beyaz eşya ürünleri başta olmak üzere çeşitli küçük ev aletleri ve elektrikli bisiklet gibi araçların da yer aldığını görüyoruz.

BİM oyuncu kataloğu

Gaming çalışma masası: 599 TL

Gaming halı: 199 TL

Gaming ayak altı halı: 29.90 TL

RGB mouse pad: 125 TL

Şarjlı çok amaçlı joystick standı: 69.90 TL

RGB gaming kablolu mouse: 165 TL

PS4 joystick: 299 TL

PS3 – PC joystick: 115 TL

Çok fonksiyonlu tripod: 39.90 TL

Mini USB vantilatör: 39.90 TL

Tws kulaklık FS52: 99.90 TL

Oyuncular hangisini tercih ediyor? İşte en çok kullanılan işletim sistemleri!

A101 televizyon, telefon ve beyaz eşya

Philips 65PUS7506/12 inç 4K UHD LED Smart TV: 12 bin 399 TL

Toshiba 50UL2163DT/50UL2063DT 50 inç Ultra HD Smart TV: 5 bin 799 TL

Hi-Level 50 inç Ultra HD Android Smart TV: 4 bin 899 TL

Reeder P13 Blue Max Lite 2022: 1.699 TL

Flavel FLV 1090 büro tipi buzdolabı: 1.699 TL

BMB R0-10 +Alkalin +Detox su arıtma cihazı: 999 TL

SEG mekanik silindirik termosifon 65 L: 1.799 TL

SEG SCM 7101/CM710 7 kg çamaşır makinesi: 3 bin 99 TL

A101 internete özel

APEC 125CC benzinli motosiklet: 15.999 TL

LG 43LM6370PLA Full HD Smart LED TV: 5 bin 899 TL

Xiaomi Redmi Note 11 4/128 GB: 5 bin 229 TL

Oppo Realme C21Y 4/64 GB 2 bin 749 TL

Xiaomi Vacuum Mop 2C : 4 bin 599 TL

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