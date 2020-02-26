2.44 trilyon dolar eridi
1 saat önce
Geçen hafta tarihi rekorlar kıran küresel piyasalar salgın endişeleriyle bir haftada 2.44 trilyon dolar eridi.
Geçen hafta tarihi rekorlar kıran küresel piyasalar salgın endişeleriyle bir haftada 2.44 trilyon dolar eridi. Petrol küresel ekonomiye ilişkin endişeler ve OPEC kesintilerine rağmen düşüşteyken, altın yedi yılın zirvesinden uzaklaşmıyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 05:06
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