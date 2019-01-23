Son Dakika Haberleri: 2,5 Ay Önce Evlenmişti, Kazada Öldü (Yeniden)

2,5 Ay Önce Evlenmişti, Kazada Öldü (Yeniden)

1 saat önce

BARTIN'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarptı.

2,5 Ay Önce Evlenmişti, Kazada Öldü (Yeniden), System.String[]
BARTIN'da, arkadaşının arızalanan otomobilini iten Tanju Kalaycı'ya (31), arkadan gelen başka otomobil hızla çarptı. 2 araç arasında sıkışan, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın kuzeni Tanju Kalaycı, olay yerinde can verdi.

Kaza dün gece, Bartın Polisevi Kavşağı'nda meydana geldi. Tanju Kalaycı, aynı otelde birlikte çalıştığı Mustafa Akkabak'ın (42) kullandığı otomobil ile  Çeştepe Köyü'ndeki evine gitmek üzere yola çıktı. Ancak kısa süre sonra 74 DF 831 plakalı otomobil arıza yaptı. Tanju Kalaycı da araçtan inerek, otomobili itmeye başladı. Bu sırada Recep Bayrak'ın (31) kullandığı 74 AAD 252 plakalı otomobil, arıza yapan otomobile arkadan çarpıp, takla attı. İki otomobil arasında sıkışan Tanju Kalaycı, feci şekilde hayatını kaybetti. Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak ile diğer otomobilde bulunan Recep Bayrak ve Yusuf Kaynak (50) yaralandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, tedavi altına alındı. Tanju Kalaycı'nın cenazesi ise savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2,5 AY ÖNCE EVLENMİŞTİ

Tanju Kalaycı, Gülşen Kalaycı ile 3 Kasım günü çalıştığı otelde düzenlenen nikahla evlenmişti.  AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı'nın kuzeni olan Tanju Kalaycı'nın nikah şahitliğini ise AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yapmıştı. Ölümü büyük üzüntü yaratan Tanju Kalaycı, bugün toprağa verilecek. - Bartın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 11:52 Kaynak: DHA

Bartın, Güncel
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