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2,5 AY SONRA YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika

2,5 AY SONRA YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

17.11.2021 10:45

ADANA'da yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden tartıştığı Okan Subaşı'nı (29) balkonda sigara içerken tüfekle vurarak öldürdükten 2,5 ay sonra Osmaniye'deki bir çiftlik evinde saklanırken yakalanan Can Yiğit Karaca (23) tutuklandı.

ADANA'da yüksek sesle müzik dinleme meselesi yüzünden tartıştığı Okan Subaşı'nı (29) balkonda sigara içerken tüfekle vurarak öldürdükten 2,5 ay sonra Osmaniye'deki bir çiftlik evinde saklanırken yakalanan Can Yiğit Karaca (23) tutuklandı. Karaca'nın ifadesinde, Subaşı'nı ailesine küfrettiği için öldürdüğünü söylediği belirtildi.

Sarıçam ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde 29 Ağustos gecesi otomobiliyle gezintiye çıkan Can Yiğit Karaca, Okan Subaşı'nın evinin önünden geçti. Bu sırada müzik sesinden rahatsız olan Subaşı, Karaca'yı uyarınca önce tartışma, ardından kavga çıktı. Çevredekiler araya girerek tarafları ayırdı. Olay yerinden ayrılan Can Yiğit Karaca, sabah evden aldığı pompalı tüfekle geri döndü, balkonda sigara içen Subaşı'na ateş etti. Subaşı, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı, Karaca ise otomobille kaçtı. Çağırılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Okan Subaşı, kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI ÇİFTLİK EVİNDE YAKALANDI

Osmaniye Merkez Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, her yerde aranan Karaca'nın, Osmaniye'deki bir çiftlik evinde saklandığı ihbarını aldı. Ekipler, 14 Kasım'da düzenlenen baskınla Karaca'yı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından Adana polisine teslim edilen Karaca'nın, emniyetteki ifadesinde, 'Aileme küfredince, gururuma yediremedim. Cinayeti bu yüzden işledim' dediği belirtildi.

Adliyeye sevk edilen Can Yiğit Karaca, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

2,5 AY SONRA YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
2,5 AY SONRA YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
2,5 AY SONRA YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
2,5 AY SONRA YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

Osmaniye, Subaşı, Müzik, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2,5 AY SONRA YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2,5 AY SONRA YAKALANAN CİNAYET ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI - Son Dakika
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