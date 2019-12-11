2.5 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İDDİA - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2.5 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İDDİA - Son Dakika

2.5 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İDDİA

6 saat önce

ESENYURT'ta yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti.

2.5 AYLIK BEBEĞİN ÖLÜMÜNDE KORKUNÇ İDDİA, System.String[]

ESENYURT'ta yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti. Bebekte darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeği hastaneye bırakıp kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Olay, geçen hafta çarşamba günü akşam meydana geldi. Esenyurt'taki özel bir hastaneye getirilen 2.5 aylık kız bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan doktorlar, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Kısa sürede sevk edilen ekipler,  hastanede yaptıkları araştırmada bebeği tedavi için getiren 3 kişiyi bulamadı. Bunun üzerine, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede bebeğin getirildiği aracın plakası tespit edildi. Aracı süren kişinin şoför olduğu öğrenildi. Araçtaki kişilerden Suriyeli Mohamad Abo Shaır ve Mohamad Jıhed Najjar gözaltına alındı. Bebeğin annesi Dianna Najjar'ın evine giden ekipler, annenin kaçtığını tespit etti. Kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

Doktorlar, bebeğin vücudunda darp izleri bulunduğunu ve solunum yollarında rahatsızlık olduğunu tespit etti. Esenyurt Polis Merkezi'ne teslim edilen şüpheliler ile ilgili soruşturma sürdürülürken, savcılık tarafından Suriyeli bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsisine karar verildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

Görüntü Dökümü

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(GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ)

Bebeğin hastaneye getirilmesi.

Hastane içerisindeki hareketlilik.

Hastaneye gelen polisler.

(AKTÜEL KAMERA GÖRÜNTÜLERİ)

Polis ekiplerinin ailenin ikamet ettiği evdeki çalışmaları.

Gözaltına alınan kişilerin emniyetten çıkışları.

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Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:36 Kaynak: DHA
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