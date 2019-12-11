2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia - Son Dakika

2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia

6 saat önce

ESENYURT'ta yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti.

ESENYURT'ta yakınları tarafından hastaneye bırakılan 2.5 aylık kız bebek hayatını kaybetti. Bebekte darp izlerinin tespit edilmesi üzerine bebeği hastaneye bırakıp kaçan 2 kişi gözaltına alındı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Olay, geçen hafta çarşamba günü akşam meydana geldi. Esenyurt'taki özel bir hastaneye getirilen 2.5 aylık kız bebek, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünü şüpheli bulan doktorlar, Esenyurt Emniyet Müdürlüğü'ne durumu bildirdi. Kısa sürede sevk edilen ekipler, hastanede yaptıkları araştırmada bebeği tedavi için getiren 3 kişiyi bulamadı. Bunun üzerine, hastanedeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede bebeğin getirildiği aracın plakası tespit edildi. Aracı süren kişinin şoför olduğu öğrenildi. Araçtaki kişilerden Suriyeli Mohamad Abo Shaır ve Mohamad Jıhed Najjar gözaltına alındı. Bebeğin annesi Dianna Najjar'ın evine giden ekipler, annenin kaçtığını tespit etti. Kadının bir süre önce eşinden ayrıldığı öğrenildi.

DARP İZİ TESPİT EDİLDİ

Doktorlar, bebeğin vücudunda darp izleri bulunduğunu ve solunum yollarında rahatsızlık olduğunu tespit etti. Esenyurt Polis Merkezi'ne teslim edilen şüpheliler ile ilgili soruşturma sürdürülürken, savcılık tarafından Suriyeli bebeğin kesin ölüm nedeninin tespit edilebilmesi için otopsisine karar verildi. Soruşturmaya devam ediliyor.

2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia

Emniyet Müdürlüğü, Esenyurt, Bebek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 02:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

5 buçuk aylık bebeğin ölümünde korkunç şüphe: 2 kişi gözaltına alındı
Tesadüfen olay yerinden geçti, eşinin öldüğünü kimse söyleyemedi Kahramanmaraş'ta kafası kurtlanan hastanın görüntüleri yürek dağladı Takipçisinden Şeyma Subaşı'na ilginç öneri: Kuyruğunu dik tutmaya çalış

Son Dakika Haberleri
21:13 DHA YURT BÜLTENİ-26 - Son Dakika
21:12 Birlikte yaşadığı kadına tüfekle ateş açan şüpheli: Amacım korkutmaktı - Son Dakika
21:12 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonları için KPSS tercih kılavuzu yayımlandı - Son Dakika
21:10 Erdoğan, Putin ile görüştü - Son Dakika
21:10 Maganda kurşunlarının hedefi olan köpek felç kaldı - Son Dakika
19:08 Antalya'da yağış gece yarısında hızlanacak - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
18:44 Marmaris ve Bodrum'u sağanak vurdu! Hortum ortalığı savaş alanına çevirdi - Son Dakika
17:45 Valinin davranışına CHP'li vekilden övgü: Bize böyle valiler lazım - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 21:13:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2.5 aylık bebeğin ölümünde korkunç iddia - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]