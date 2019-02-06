Son Dakika Haberleri: 2.5 Cm'den Makro Fotoğraf Çekmek (Huawei Mate 20 Pro)

2.5 Cm'den Makro Fotoğraf Çekmek (Huawei Mate 20 Pro)

7 dakika önce

Huawei Mate 20 Pro, fotoğraf kabiliyetleri konusunda bugüne kadar üretilmiş en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Bu videomuzda, telefonun rakiplerine oranla avantajlı olduğu makro fotoğraf kabiliyetlerine yakından baktık.

Huawei Mate 20 Pro, fotoğraf kabiliyetleri konusunda bugüne kadar üretilmiş en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Bu videomuzda, telefonun rakiplerine oranla avantajlı olduğu makro fotoğraf kabiliyetlerine yakından baktık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 06:01 Kaynak: Youtube

Huawei, Genel
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