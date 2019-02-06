2.5 Cm'den Makro Fotoğraf Çekmek (Huawei Mate 20 Pro)

Huawei Mate 20 Pro, fotoğraf kabiliyetleri konusunda bugüne kadar üretilmiş en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Bu videomuzda, telefonun rakiplerine oranla avantajlı olduğu makro fotoğraf kabiliyetlerine yakından baktık.

Huawei Mate 20 Pro, fotoğraf kabiliyetleri konusunda bugüne kadar üretilmiş en iyi akıllı telefonlardan bir tanesi. Bu videomuzda, telefonun rakiplerine oranla avantajlı olduğu makro fotoğraf kabiliyetlerine yakından baktık.

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