2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi - Son Dakika

2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi

19.03.2021 19:33

- 2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi 2,5 metre uzunluğundaki kılıç balığı görenleri şaşırttı Denizli'de balık pazarında 2,5 metre uzunluğunda ve 98 kilogram olan kılıç balığı görenleri şaşırtırken 1 saat içerisinde vatandaşlar tarafından satın alındı.

- 2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi

2,5 metre uzunluğundaki kılıç balığı görenleri şaşırttı

DENİZLİ - Denizli'de balık pazarında 2,5 metre uzunluğunda ve 98 kilogram olan kılıç balığı görenleri şaşırtırken 1 saat içerisinde vatandaşlar tarafından satın alındı. Balığın kilosu 100 TL'den satışa sunulurken vatandaşlar cep telefonlarıyla fotoğraflandı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde yakalanan ve 2,5 metre uzunluğunda, 98 kilogram ağırlığında olan kılıç balığı, Denizli Balık Haline Fikret Uzkuç tarafından Denizli'ye getirildi. Pazarın bir anda gözdesi olan kılıç balığı vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla fotoğraflandı. Kılıç balığı Uzkuç, tarafından kesildikten sonra 1 saat içerisinde vatandaşlar tarafından satın alındı. Balığın kilosu 100 TL'den satılırken bütün bir halde satışa sunulduğunda yaklaşık 9 bin 800 TL'ye kadar fiyatının çıktığı öğrenildi.

"Kilosunu 100 TL'ye satıyoruz"

Çok nadir bulunduğunu anlatan Fikret Uzkuç, "Kılıç balığı 2,5 metre civarında çok nadir boyda bulunan bir balık her zaman bulunmayabiliyor, aşağı yukarı 3-5 yılda anca yakalanır. Ege Denizinden çıkan bir balıktır. İzmirli balıkçılar tarafından aldım. Kesiyoruz, kilo kilo et halinde satıyoruz. Kilosunu 100 TL'ye satıyoruz, aşağı yukarı 8-10 bin TL arasında tutuyor. 98 Kilogram olan balıktan temizleyip firesini çıkardıktan sonra 80 kilogram civarında bir balık kalıyor ve çok lezzetli bir balıktır" diye konuştu.

Vatandaşlardan Seyhan Gün, "İlk defa görüyorum kılıç balığını bu kadar büyüklükte gayette güzel duruyor. Balık türlerini de seviyorum, dikkatimi çekti gayet güzel" dedi.

2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi
2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi
2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi
2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi
2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi
2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi
2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi

Türk Lirası, Denizli, Çeşme, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2,5 metre 98 kilogramlık kılıç balığı 1 saatte tükendi - Son Dakika


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