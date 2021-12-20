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2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı - Son Dakika

2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı

20.12.2021 14:49

2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldıVAN Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde 2,5 metrekarelik çiğköfte dükkanına göz diken hırsız, esnafa yaklaşık bin liralık zarar verdi.

2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı

VAN Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde 2,5 metrekarelik çiğköfte dükkanına göz diken hırsız, esnafa yaklaşık bin liralık zarar verdi.

Olay, İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi Koçbey Caddesi üzerinde bulunan çiğköfte dükkanında önceki gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hırsızın önce manava girdiği görülüyor. Daha sonra manavın hemen yanında olan 2,5 metrekarelik çiğköfte dükkanına giren hırsız, buradan da yaklaşık bin lira çalıyor.

"Hırsız 2,5 metrekarelik dükkanıma bile göz dikmiş"

İHA muhabirine konuşan Necmi Aşan, 2,5 metrekarelik dükkanında çiğköfte ve tatlı satarak 2'si engelli çocuk toplam 4 kişilik ailesinin geçimini sağladığını belirtti. Hırsızın dükkanın küçük olmasına aldırış etmediğini ifade eden Aşan, sabahın erken saatlerinde geldiğini dükkanını darmadağın bir durumda gördüğünü belirtti. Dükkanına hırsızın girdiğini anladığını ve ne kadar zararının olduğuna baktığını ifade eden Aşan, "Yaklaşık bin lira civarında bir kaybım olmuş. Bu kayıp çok fazla değil ama hırsız 2,5 metrekarelik dükkanıma bile göz dikmiş. Buradan elde ettiğim gelirle ailemi ve 2 engelli çocuğumu geçindiriyorum. Hırsız, yan tarafımda olan manavın da malzemesini çalmış. Hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyorum" dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı
2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı

İpekyolu, Engelli, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2,5 metrekarelik dükkana giren hırsız 1000 TL çaldı - Son Dakika
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