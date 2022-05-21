2,5 milyar piksellik uzay teleskobu için tarih verildi!

Teknolojinin de gelişmesiyle insanlık ve uzay arasındaki mesafe de azalıyor. Bu alanda birçok büyük ülke ve şirketler, önemli yatırımlar yapıyor. Uzay teknolojileri söz konusu olduğunda NASA ilk olarak akla gelse de Çin'in de son derece önemli girişimleri bulunuyor. Çin, son olarak büyük bir uzay teleskobu üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Çin'in ilk büyük uzay teleskobu 2023'te fırlatılacak

Çin, son yıllarda uzay ile ilgili önemli atılımlar yapıyor. Uzay istasyonu, asteroid izleme sistemi gibi birçok girişimi bulunan ülke son olarak teleskop ile gündeme geldi. Önemli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ülkenin şimdiye kadarki en büyük uzay teleskobu 2023'te fırlatılacak.

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Çin'in ilk büyük uzay teleskobu, tasarımıyla gökyüzü hakkında bildiğimiz birçok bilginin kaynağı olan Hubble ile benzerlik gösteriyor. Teleskop, 6.6 fit (yaklaşık 2 metre) çapında bir mercek ile geliyor. Ek olarak 2023'te kullanıma sunulacak Çin Uzay İstasyonu Teleskobu'nun(CSST) Hubble'dan 350 kat daha büyük bir görüş alanına sahip olacağı belirtildi.

Öte yandan Çin'in en büyük uzay teleskobu için ilk etapta 10 yıllık bir ömür biçiliyor. 2,5 milyar piksel kameraya sahip olacak teleskop, bu süre içinde gökyüzünün yüzde 40'ını inceleyecek. Teleskop, donanımı ile asteroitler ve kuyruklu yıldızlar gibi hızlı hareket eden nesneleri tespit edebilecek.

Çin, CSST ile Samanyolu'nun yıldız oluşturan bölgelerini haritalandırmak, süper kütleli karadelikleri incelemek gibi birçok zor görevi gerçekleştirecek. NASA da geçtiğimiz aylarda James Webb Uzay Teleskobu'nu fırlatmıştı. Bu iki teleskop, önümüzdeki yıllarda uzay ile ilgili birçok önemli bilgi elde edecek.