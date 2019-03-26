2.5 Milyon İstihdam, 40 Milyar TL

İlave maliyet İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. 2.5 milyon istihdam, işsizlik rakamının yaklaşık üçte iki oranında gerilemesi anlamına geliyor

TÜİK'in yaptığı açıklamaya göre geçen yıl yüzde 11 oranında gerçekleşen işsizlikle mücadele için sosyal politikalara hız verildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un geçen hafta açıkladığı İstihdam Seferberliği kapsamındaki 2019 istihdam teşvikleri kapsamında 2.5 milyon işsizin sosyal güvenlik kapsamına alınması hedefleniyor.

KPMG Türkiye Sosyal Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç, TÜİK verilerine göre 2018 yılı itibariyle kayıtlı 3.5 milyon işsiz bulunduğunu söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, istihdam seferberliği kapsamında 81 ilin oda ve borsa başkanlarıyla görüştüğünü, 2.5 milyon kişinin istihdam edileceği sözü aldığını belirten Sevinç, "2.5 milyon kişinin istihdamı çok yüksek bir hedef. Kayıtlı işsizlerin yüzde 71'inin istihdamı anlamına geliyor. Bu işsizlik oranında çok büyük bir gerileme sağlar" dedi.

İsmail Sevinç, hedeflenen 2.5 milyon istihdamın, Bakan Selçuk'un açıkladığı 2019 teşvik paketine göre 40 milyar TL'ye mal olacağını kaydetti. Sevinç, "Sosyal güvenlik bütçesine yapılacak bu aktarım İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanıyor. Zaten bu fon, bu gibi durumlarda istihdam için kullanılmak üzere var. Fonda şu anda 129 milyar TL kaynak bulunuyor. Bu kadar yüksek bir istihdamın için devletin üstleneceği maliyeti, fondan karşılamak mümkün" dedi.

Bakan Selçuk'un geçen hafta yaptığı açıklamaya göre 2019'da uygulamaya konan yeni teşvik kapsamında, her ilave istihdam için üç ay boyunca işverenin ödeyeceği ait prim ve vergilerin yanı sıra ücreti de devlet karşılayacak.

Uygulamadaki istihdam teşvikleri

- Halen mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm primve vergilerini 12 ay boyunca devlet karşılıyor.

- Prime Esas Kazanç tutarı üzerinden düzenli ödeme yapanlara 5 puan prim indirimi, çalışan başına 128 ila 960 TL arasında avantaj sağlıyor.

- 2016'da başlayan asgari ücret desteği de bu yıl süresi 12 aya çıkarılarak devam ediyor.

5- 00 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 TL, 500'ün altında çalışanı olan iş yerlerine 150 TL asgari ücret desteği sağlanıyor.