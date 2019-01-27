Son Dakika Haberleri: 2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı

2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı

1 saat önce

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, "Erken rezervasyonda geçen seneye göre yüzde 15 artış var. Şu ana kadar 2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı.

2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı, System.String[]
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, "Erken rezervasyonda geçen seneye göre yüzde 15 artış var. Şu ana kadar 2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:53 

Ekonomi
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