2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı
1 saat önce
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, "Erken rezervasyonda geçen seneye göre yüzde 15 artış var. Şu ana kadar 2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı.
Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, "Erken rezervasyonda geçen seneye göre yüzde 15 artış var. Şu ana kadar 2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı." dedi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 11:53
Yerli Hamsi Kalmayınca Balıkçılar Gürcistan Hamsisine Yöneldi! Fiyatlar Yarı Yarıya Düştü
Konunun Uzmanı Uyardı: Çok Para Harcıyorsanız Psikolojik Rahatsızlığınız Olabilir
Çalışan Anneye Devlet Desteği 8 Bin Lirayı Aşıyor
ABD'de Basın Müzesi 372,5 Milyon Dolara Satıldı