2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, "Erken rezervasyonda geçen seneye göre yüzde 15 artış var. Şu ana kadar 2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı.

Tur Operatörleri Platformu Sözcüsü Polatoğlu, "Erken rezervasyonda geçen seneye göre yüzde 15 artış var. Şu ana kadar 2,5 milyon kişi erken rezervasyon yaptırdı." dedi.

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