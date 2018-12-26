2,5 Milyon KOBİ'nin Çoğunda E-ihracat Potansiyeli Var

2020 yılına kadar sınır ötesi e-ticaretin dünya genelinde 900 milyar dolara ulaşacağının öngörüldüğünü belirten TOBB E-ticaret Meclisi Üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, "2019'da e-ihracata başlayan firma sayısında önemli bir artış bekliyoruz. Türkiye'de 2,5 milyondan fazla KOBİ bulunuyor. Bunların büyük bir kısmında e-ihracat yapma potansiyeli var. KOBİ'lerin bu potansiyelini değerlendirebilirsek, 2019'da ülke olarak ciddi bir ivme kazanırız" dedi.

2019'da e-ticaret amacıyla kurulmuş siteler haricinde, çoğu KOBİ'nin de dijitalleşmesini beklediğini ifade eden Çiğdemli, "2018'de birçok firma kur dalgalanmalarını e-ihracat yaparak atlattı. E-ihracatın önemi 2018'de çok iyi kavrandı. Bu konunun 2019'un da gündem maddelerinden biri olacağını düşünüyorum. Biz bunun için gerekli hazırlıklarımızı tamamladık. 7/24 destek hizmetleri ekibimizi büyüttük. E-ihracat söz konusu olduğunda 24 saat hizmet vermek şart" açıklamasında bulundu.

Ticimax'ın da 2019'da yurtdışına açılacağını ifade eden Çiğdemli, "İlk durağımız İngiltere. Londra'da ofis açmaya hazırlanıyoruz. Ardından diğer Avrupa ülkelerine de yatırım yapacağız" dedi.