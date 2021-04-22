2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar yakalandı (2) - Son Dakika

2,5 milyon liralık vurgun yapan Kolombiyalı hırsızlar yakalandı (2)
22.04.2021 20:22
3 KOLOMBİYALI TUTUKLANDITapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip edip yaklaşık 2 milyon 500 bin lira çaldıkları tespit edilen Kolombiyalı J.Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O., Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
3 KOLOMBİYALI TUTUKLANDI
Tapu müdürlüklerinden çıkan kişileri takip edip yaklaşık 2 milyon 500 bin lira çaldıkları tespit edilen Kolombiyalı J.Z.M. ve L.G.O. çifti ile A.G.O., Antalya Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. 3 Kolombiyalının üzerinden çıkan bir belgede, el yazısıyla ülkelerine gönderdikleri parayı tek tek not aldıkları, toplam miktarın ise 2 milyon 696 bin dolar olduğu görüldü.
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