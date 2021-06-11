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2,5 milyon üreticiye 24 milyar liralık destek veriliyor - Son Dakika

2,5 milyon üreticiye 24 milyar liralık destek veriliyor

11.06.2021 17:03
2,5 milyon üreticiye 24 milyar liralık destek veriliyor, System.String[]

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye ekonomisini büyüten lokomotif sektörlerden birinin tarım olduğunu belirterek, "Bir yılda yaklaşık 2,5 milyon üreticimize 24 milyar liralık bir kaynağı değişik alanlarda destek olarak veriyoruz.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mehmet Hadi Tunç, Türkiye ekonomisini büyüten lokomotif sektörlerden birinin tarım olduğunu belirterek, "Bir yılda yaklaşık 2,5 milyon üreticimize 24 milyar liralık bir kaynağı değişik alanlarda destek olarak veriyoruz." dedi.

Bakan Yardımcısı Tunç, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunceli'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Tunç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, hizmet binasının yapım çalışmalarına 2017 yılında başlandığını ve 13 milyon liralık kaynakla tamamlandığını söyledi.

Binanın güvenli, sağlıklı ve hijyenik ortama sahip olduğunu dile getiren Tunç, binada 110 personelin görev yaparak Tunceli'ye en kaliteli hizmeti vereceğini belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının halen dünya gündeminde ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Tunç, dünyada geçen yıl tarım ve gıda sektörünün bu süreçten en fazla etkilenen sektörlerden olduğuna işaret etti.

Salgının yanı sıra kuraklığın da tarım sektörünü etkilediğini, ülkedeki su kaynaklarının verimli kullanılmasıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının ülke çapında eğitim ve çiftçi bilinçlendirmesine büyük önem verdiğini anlatan Tunç, bu hususta mevcut sulama alanlarında basınçlı ve kontrollü sulama sistemlerinin hayata geçirilmesini önemsediklerini dile getirdi.

Kırsal kalkınma destekleri son 3 yılda yüzde 65 arttı

Geçen yılın desteklerini 2021 yılında üreticiye ödemeye başladıklarını aktaran Tunç, şöyle konuştu:

"Çok güçlü bir desteği üreticilerimize şu an da ödüyoruz. Bir yılda yaklaşık 2,5 milyon üreticimize 24 milyar liralık bir kaynağı değişik alanlarda destek olarak veriyoruz. Bu bitkisel üretim, hayvansal üretim, balıkçılık üretimi, arıcılık üretimi, kırsal kalkınma destekleri adı altında 65 farklı kalemde üreticilerimizi destekliyoruz. Bu program ilk başladığında 350 milyon liralık destekle başlandı ama geldiğimiz noktada bilhassa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde bu destekler yüzde 65 arttırılarak çok daha etkili bir hale dönüştürüldü."

Tunç, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce ülkede yapılan devasa yatırımların bulunduğunu ve 19 yılda yaklaşık 276 milyar liralık yatırımla 600 baraj inşaatını hizmete aldıklarını bildirdi.

Türkiye, tarımsal hasılada Avrupa birincisi

Bu yatırımlar sayesinde meteorolojik kuraklığa rağmen toplam bitkisel üretim miktarının 2020 yılında 9 milyon ton arttığını vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

"Tarımda hasılamız büyüyor. Aslında ülke ekonomisini de büyüten lokomotif sektörlerden biri tarım. Tarımsal hasılamız bir önceki yıla göre yüzde 20 arttı ve 333,3 milyar liraya yükseldi, ciddi bir rakam bu. Tarımsal hasılada Avrupa'da birinciyiz. Bu birinciliğimiz yaklaşık 15 yıldır sürüyor ve bu bize övünç veriyor. Dünyada da ilk 10 içerisindeyiz. Amacımız ilk 7'nin içerisinde olmak ve inşallah onu da sağlayacağız. Bizim üreticimiz, çiftçimiz çok gayretle çalışıyor."

Tunç, Türkiye'nin tarımsal ürünlerde net ihracatçı ülke olduğunu belirterek, "2020 yılında 20,7 milyar lira tarımsal ürün ihracatımız oldu ve dış ticaret fazlamız tarımda yüzde 10 civarında. İnşallah tarıma dayalı gıda sektörümüz ve sanayimiz büyüdükçe bu oranımız, net ihracatçılığımızı daha da büyüyecektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Tunç, Vali Mehmet Ali Özkan ve protokol üyeleriyle hizmet binasını gezdi.

Tunceli, Türkiye, Çiftçi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2,5 milyon üreticiye 24 milyar liralık destek veriliyor - Son Dakika


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