2,5 yaşında ilk kez duyan minik Yusuf ilçenin maskotu oldu

Van'ın Çaldıran ilçesinde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz çiftinin işitme bozukluğu yaşayan ve biyonik kulakla 2,5 yaşında duymaya başlayan oğulları Yusuf, ilçenin maskotu haline geldi.



Çaldıran ilçesinin Direkli Mahallesi'nde yaşayan Kerem ve Kamile Kaçmaz'ın 9'uncu çocukları olan Yusuf'un 2,5 yaşına gelmesine rağmen sese tepki vermemesi üzerine aile hemen doktora başvurdu. İşitme bozukluğu tanısı konulan ve iki kulağı da duymayan Yusuf, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı operasyonla takılan 'biyonik kulak' sayesinde ilk kez sesleri duymaya başladı.



Basında yer almasıyla adeta ilçenin maskotu haline gelen minik Yusuf, ailesiyle Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari tarafından ağırlandı. Başkan Ensari, makamında ağırladığı Yusuf'la yakından ilgilenerek, çeşitli hediyelerle birlikte uzaktan kumandalı oyuncak araba verdi. Yusuf'la birlikte oyuncak arabayla bir süre oynayan Başkan Ensari, "Minik Yusuf işitme engelli. Sağlık Bakanlığımız her vatandaşa yardım ettiği gibi minik Yusuf'a da yardım ederek, biyonik kulak taktırdı. Ben de belediye başkanı olarak her zaman yanlarındayım. Yusuf'un tüm eğitim masraflarını üstleniyorum. Aileye gerekli tüm yardımları yapacağız. Her zaman yanlarındayız" dedi



Minik Yusuf'un babası Kerem Kaçmaz ise Yusuf'u Ankara'ya götürdüğünü belirterek, "Yusuf işitmiyordu. Sağlık Bakanlığı bizlere sahip çıktı. Bugün burada belediye başkanını ziyaret ettik. Başkan da elinden gelebilecek her türlü yardımı yapacağını söyledi. Teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.



Yusuf'un ablası Yarda Kaçmaz da Yusuf'un doğuştan iki kulağının duymadığını söyleyerek, "Ankara'ya gittiğinden beri anne, baba ve abla demeye ve duymaya başladı. Bakanlık ücretsiz kulaklık taktı. Allah devletimize zeval vermesin. Belediye başkanımız oyuncaklar verdi. Başkanımıza Allah sağlık versin" diye konuştu.



Minik Yusuf, aldığı hediyelerin ardından Başkan Ensari'ye el sallayarak makamdan ayrıldı. - VAN