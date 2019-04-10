2,5 Yaşındaki Çocuk Kapağı Açık Bırakılan Çamaşır Suyunu İçti
13 dakika önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu içen 2,5 yaşındaki küçük çocuk hastanelik oldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:45 Kaynak: İHA
'nın İnegöl
ilçesinde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu içen 2,5 yaşındaki küçük çocuk hastanelik oldu.
Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi
'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteş
çiftinin 2,5 yaşındaki çocuğu küçük Erva, evde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu su sanıp içti. Minik çocuk bir süre sonra fenalaşınca ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada midesi yıkanan çocuk bir süre sonra Bursa'ya sevk edildi. - BURSA
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