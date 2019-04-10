Son Dakika Haberleri: 2,5 Yaşındaki Çocuk Kapağı Açık Bırakılan Çamaşır Suyunu İçti

2,5 Yaşındaki Çocuk Kapağı Açık Bırakılan Çamaşır Suyunu İçti

13 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu içen 2,5 yaşındaki küçük çocuk hastanelik oldu.

2,5 Yaşındaki Çocuk Kapağı Açık Bırakılan Çamaşır Suyunu İçti, System.String[]
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu içen 2,5 yaşındaki küçük çocuk hastanelik oldu.

Olay, İnegöl ilçesi Huzur Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Menteş çiftinin 2,5 yaşındaki çocuğu küçük Erva, evde kapağı açık unutulan çamaşır suyunu su sanıp içti. Minik çocuk bir süre sonra fenalaşınca ailesi tarafından özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada midesi yıkanan çocuk bir süre sonra Bursa'ya sevk edildi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 07:45 Kaynak: İHA
Huzur Mahallesi, Bursa, İnegöl, 3. Sayfa
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