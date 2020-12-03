2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci - Son Dakika

2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci

03.12.2020 11:02
2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci, System.String[]

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri doğuştan bir kolu olmayan 2.5 yaşındaki Rabia'nın koluna protez yaptı.

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri doğuştan bir kolu olmayan 2.5 yaşındaki Rabia'nın koluna protez yaptı. Yapılan protez, bir klinikte dirsekten aşağı takıldı. Gözyaşları içerisinde mutluluğunu paylaşan annesi, "Bir anneye verilmesi gereken en güzel hediye" diye konuştu.

2.5 yaşındaki Rabia Pazarlıoğlu anne karnındayken kordon bağı koluna dolandı. Doktorların 'çocuğu aldır' demesine rağmen doğum yapan anne Selda Pazarlıoğlu, kızının adeta kolu oldu. 2 yaşına gelen Rabia, kolunun eksikliğini hissedip üzülüp ağlamaya başlayınca anne Rabia, Esenyurt Belediyesine başvurdu. Sağlık İşleri Müdürlüğü uzman personeli tarafından muayene edilen küçük Rabia'ya sol üst ekstremik teşhisi konuldu. Sol kolunun yüzde 56 engelli olduğu tespit edilen Rabia'ya protez kol hazırlandı. Hazırlanan protez kol, dün takıldı. Dirsekten aşağı takılan protezle ilk deneme yapıldı. Annesine sarılan Rabia'nın bazı nesnelerle yapılan ilk kontrollerde kolunu başarıyla kullanabildiği görüldü.

"Bir anneye verilmesi gereken en güzel hediye"

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Selda Pazarlıoğlu, "Kolunu biraz zor kullanıyordu. Ama zorlanıyordu, kalkamıyordu ayağa. Aklı ermeye başladı. 'Benim kolum yok, yapamıyorum' diyordu. En son başvuru yaptım Esenyurt Belediyesi'ne. Sağ olsunlar. Oldu yani. Çok şükür. Ben çok mutlu oldum. Bir annenin isteyeceği tek şey buydu. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum. Bir anneye verilmesi gereken en güzel hediye" diye konuştu.

"Protez başvurusu talebi kabul edildi"

Rabia'nın protez işlemlerini başından sonuna kadar takip eden Sağlık İşleri Personeli Gönül Yavuzer ise "Anne Selda hanım bize başvuru yaptı. Doğuştan engelli. Protez başvurusu talebi kabul edildi ve takıldı. Şu an memnun. Kordona bağlı olduğu için anne karnında doğumun gerçekleşmesi istenmemiş. Ama annesi direnmiş ve Rabia'yı doğurmuş. Şu an protez kolu takıldı" diye konuştu. - İSTANBUL

2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci
2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci
2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci
2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci
2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Kordon, Protez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2,5 yaşındaki Rabia'nın protez kol sevinci - Son Dakika


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