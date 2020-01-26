2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2) - Son Dakika

2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2)

6 saat önce

YÜSRA'NIN ANNESİ DE KURTARILDIElazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı.

2.5 yaşındaki Yüsra'nın, 24 saat sonra mucize kurtuluşu (2), System.String[]

YÜSRA'NIN ANNESİ DE KURTARILDI

Elazığ'ın Sivrice ilçe merkezinde meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan binalarda sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarının ardından mucize yaşandı. Elazığ merkezinde yıkılan Mustafa Paşa Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi üzerindeki binanın enkazından 24 saat sonra kurtarılan Yüsra Yıldız'ın annesi Ayşe Yıldız da afetten 28.5 saat sonra enkaz altından yaralı olarak kurtarıldı. Kucağındaki kızı Yüsra ile yıkılan enkazın altında sıkışan Ayşe Yılmaz'a ulaşan ekipler önce moral motivasyonunu yükseltmeye çalıştı. Ardından sürdürülen çalışmalarla Yüsra bebek saat 20.30 sıralarında ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye götürüldü. Kolu moloz yığıığı altında kaldığı için ekiplerin büyük çaba harcadığı anne Ayşe Yıldız ise saat 01.25'te kurtarılarak enkazdan çıkarıldı. Anne Yıldız, ilk müdahalesinin ardından olay yerinde hazır bekletilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Bu arada Ayşe Yıldız'ın çıkartılması sırasında çevrede bekleyen yakınları da umutlu haber ile buruk bir sevinç yaşadı.

Fatih POYRAZ- İbrahim KÖRDEMİRCİ- Harun ÖZLAP/ELAZIĞ,


Ayşe Yıldız, Sivrice, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:08 Kaynak: DHA
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