2,5 yıldır kayıp olan çocuk, pedofili zanlısının gardırobunda tesadüfen bulundu - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya 2,5 yıldır kayıp olan çocuk, pedofili zanlısının gardırobunda tesadüfen bulundu - Son Dakika Dünya

2,5 yıldır kayıp olan çocuk, pedofili zanlısının gardırobunda tesadüfen bulundu

6 saat önce

Almanya'da 2,5 yıldır kayıp olan 13 yaşındaki Marvin K. isimli çocuk, polisin rastgele operasyon düzenlediği bir evde dolabın içinde tesadüfen bulundu. Baskın sırasında zanlıyla birlikte aynı evde yaşadığı belirtilen 77 yaşındaki babası da gözaltına alındı.

Almanya'nın batısındaki Recklinghausen kentinde 2,5 yıldır kayıp olan 13 yaşındaki Marvin K. isimli çocuk, bir pedofili zanlısının evinde tesadüfen yapılan baskında bulundu. Dolabın içinde bitap şekilde kurtarılmayı bekleyen küçük çocuğun imdadına polisler yetişti. Geçmişte tamircilik yaptığı belirtilen 44 yaşındaki zanlının evinde aynı zamanda çok sayıda kullanılmış çocuk bezi ele geçirildi. Zanlıyla birlikte aynı evde yaşadığı belirtilen 77 yaşındaki babası da gözaltına alındı.

"ANNE BENİ EVE GÖTÜR"

Polis, Marvin K.'nin henüz evde zorla tutulduğuna dair bir bulgu olmadığını duyurdu. Ancak çocuğun annesi, "Bana sıkıca sarıldı ve titremeye başladı. 'Anne beni eve götür. Beni 2,5 yıldır burada hapsettiler. Hava alamıyordum' dedi. İkimiz de ağladık. Elimi bırakmadı" diye konuştu. Adının Manuela olduğu belirtilen 53 yaşındaki anne, "Oğlumdan umudumu kesmiştim" dedi.

TESADÜFEN BULUNDU

Polis yetkililerine göre çocuk kaybolmadan önce çocuk yurdunda kalıyordu. Sosyal yardım görevlilerine göre Marvin K., 11 Haziran 2017 sabahı arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyerek yurttan ayrıldı. Marvin K.'nin telefonundan en son o gün saat 11.37'de sinyal alındı. Marvin K., işsiz olduğu belirtilen 44 yaşındaki zanlının evine pedofili soruşturması kapsamında düzenlenen baskında tesadüfen bulundu. Polis, elektronik cihazları koklayabilen köpeklerle yaptığı baskında, çocuk istismarı fotoğrafları arıyordu.

ÇÖP TORBASININ İÇİNDE KULLANILMIŞ BEBEK BEZİ BULUNDU

Sabah 07.00'de düzenlenen baskında gardırobun kapısını açan polisin ayakta duran, bitap haldeki Marvin K. ile karşılaştığı açıklandı. Evdeki bazı elektronik cihazlara el konulurken, dairede çok sayıda çöp torbasının içinde kullanılmış bebek bezleri bulundu. Polisin, idrar kokusu nedeniyle baskın sırasında maske taktığı iddia edildi.

BABASI DA GÖZALTINA ALINDI

Baskın sırasında zanlıyla birlikte aynı evde yaşadığı belirtilen 77 yaşındaki babası da gözaltına alındı. Baba daha sonra serbest bırakılırken zanlının gözaltı süresi uzatıldı. Marvin K.'nin annesi, "Marvin'in bulunduğu evdeki adam, oğlumu manipüle etmiş olmalı. Ona yaptıklarını düşününce çıldıracak gibi oluyorum" dedi.

2,5 yıldır kayıp olan çocuk, pedofili zanlısının gardırobunda tesadüfen bulundu
Almanya, Polis, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:45 
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