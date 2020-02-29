2,5 yıldır kayıp Zehra'nın annesi: Öldüyse de bir mezarı olsun - Son Dakika

ISPARTA'da 2.5 yıl önce erkek arkadaşıyla ortadan kaybolan kızından haber alamayan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, "Kızımın yaşayıp yaşamadığını bilmiyorum. Kızım yaşıyorsa ben bileyim, diyeyim ki; 'Kızım şurada ama beni görmek istemiyor.' Buna katlanırım. Öldüyse de bir mezarı olsun" dedi.

Isparta'da iplik fabrikasında işçi olarak çalışan 3 çocuk babası Korhan Taştekin, aynı iş yerinde çalışan 2 çocuk annesi Zehra Çaycı ile birlikte 10 Ağustos 2017 tarihinde ortadan kayboldu. Çaycı ve Taştekin'in cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde duran Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Polis, Zehra Çaycı ve Korhan Taştekin'in arkadaşı olan 'Besici Ali' lakabıyla bilinen Ali Aydıner'i 2018 yılının Mayıs ayında gözaltına aldı. Aydıner, tutuklanırken, bir kamu kurumunda güvenlik görevlisi olarak çalışan A.U. da geçen mart ayında gözaltına aldı. A.U., sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Çifte cinayet suçundan hakkında dava açılan tutuklu sanık Ali Aydıner'in yargılanmasına Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. İkinci duruşmada, mahkeme başkanı, sanığın, Korhan Taştekin ve Zehra Çaycı'nın birlikte gittiklerini ileri sürdüğü siyah otomobile ait mobese kayıtları ile ikilinin telefonlarına ait HTS dökümlerinde yapılan incelemelerin sonuçlandığını ve raporların mahkemeye ulaştığını bildirdi. Başkan, mobese kayıtlarına ait raporda, olay tarihinde söz konusu markada 3 otomobilin Isparta'ya giriş-çıkış yaptığının tespit edildiğini, ancak bu otomobillerin sanığın tarifiyle uyuşmadığının belirlendiğini kaydetti. HTS dökümlerine ait raporda ise kayda değer bir bulgu elde edilmediğinin bildirildiğini söyledi. Mahkeme başkanı, BTK'dan istenilen belgelerin henüz gönderilmediğini ifade ederek, duruşmayı erteledi.

'KIZIMIN BİR MEZARI BİLE YOK'

Duruşma çıkışı açıklama yapan Zehra Çaycı'nın annesi Keziban Çaycı, 2 çocuk annesi kızından, aradan geçen süreye rağmen haber alamadığını anlatarak, "Kızıma ne oldu, bilmiyorum. Tüm Isparta halkına yalvarıyorum; Bu olayla ilgili bilgisi, görgüsü olan kim varsa bildiğini, duyduğunu, gördüğünü anlatsın. Kızım yaşıyorsa ben bileyim, diyeyim ki; 'Kızım şurada ama beni görmek istemiyor.' Buna katlanırım. Öldüyse de bir mezarı olsun. Benim bir kızım daha öldü, mezarı var. Gidip başucunda dua ediyorum, ağlayıp ağlayıp dönüyorum" diye konuştu.

'AVUKATIN SÖYLEDİĞİ ŞAŞIRTMACA'

İlk duruşmada sanık avukatı Muhammet Uçgun'un, kızı ile Korhan Taştekin arasında cep telefonu görüşmeleri olduğunun tespit edildiğini öne sürdüğünü hatırlatan anne, "Avukat, 'Bu insanlar aramızda yaşıyor ama nedense gizleniyorlar. Zehra Çaycı annesi Keziban Çaycı'nın telefonu ile Korhan Taştekin de annesinin kullandığı telefonla çok kısa görüşmeler yapmıştır' açıklamasını yaptı. Avukatın söylediği tamamen şaşırtmaca. Bizi şaşırtıyor, polisleri şaşırtıyor. Ben kızımla görüşsem asla bu adliye merdivenlerini inip çıkmam. Benim çocuğum yaşıyorsa, beni istemiyorsa 'Çocuğum orada yaşıyor ne yapayım der' otururum. Soğukta, sıcakta, hastalıkta, sağlıkta öyle koşturup durmam. Yani bu şaşırtmaca, bizi suçlu çıkarmak istiyor" dedi.

'BELİRSİZLİK BENİ ÖLDÜRÜYOR'

? Anne Keziban Çaycı, "Belirsizlik beni öldürdü, mahvetti. Kızımın çocuklarına verecek bir cevabım yok. Ölmüşse bir mezarı olsun, 'İşte kızım, annenin mezarı' diyebileyim" dedi.