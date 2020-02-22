2,5 yıldır sokaklarda yaşayan adam yetkililerden yardım bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2,5 yıldır sokaklarda yaşayan adam yetkililerden yardım bekliyor - Son Dakika

2,5 yıldır sokaklarda yaşayan adam yetkililerden yardım bekliyor

7 saat önce

Mersin'de kimsesi olmayan ve cezaevinden çıktıktan sonra 2,5 yıldır sokakta yaşayan 36 yaşındaki adam, yetkililerden iş istiyor.

2,5 yıldır sokaklarda yaşayan adam yetkililerden yardım bekliyor, System.String[]

Mersin'de kimsesi olmayan ve cezaevinden çıktıktan sonra 2,5 yıldır sokakta yaşayan 36 yaşındaki adam, yetkililerden iş istiyor.


Huzurevinde kalan annesi dışında hiçbir yakını, tanıdığı olmadığını iddia eden Uğur Coşkun, yetkililerden yardım bekliyor. Bir suçtan dolayı 10 yıl cezaevinde kalan ve 2,5 yıl önce çıkan Coşkun, o tarihten beri sokaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Durumuyla ilgili İHA muhabirine konuşan Coşkun, çok zor durumda olduğunu söyledi. Hangi kapıya iş için gitse yüzüne kapandığının altını çizen Coşkun, "1 aydır banyo yapamıyorum. Bir iş yerine gidiyorum direk adam 'sabıka kaydı' diyor. Sabıkam var. Yok değil. Ama bundan dolayı çalışamayacak mıyım. İnsanlara dürüst oluyorum, dürüstlüğümden yine kaybediyorum. 10 yıl ceza evinde yattım" diye konuştu.


"2,5 yıldır sokaklarda yaşıyorum"


2,5 yıldır sokaklarda yaşadığını vurgulayan Coşkun, "Parklarda, otogarda, hastanelerde kalıyorum. Özellikle kışın soğuk günlerde mecburen otogar yada hastanelerde yatıyorum. Yazın da parklarda yatıyorum. Bu dönemde iş bulduğum gün oldu. Günlük işler yaptım ama devamlı olmadı. Ben birçok yere müracaat ettim. Ben çalışmadan para istemiyorum. Bana iş versinler, onuda vermiyorlarsa bari başımı sokacağım bir yer versinler. Perişan haldeyim. Artık bitme noktasındayım. Bir insan ne kadar açlığa dayanabilir? Bir insan kaç gün banyo yapmadan dayanabilir? İnsanların içine giremiyorum. Yemek için gidip lokantalardan rica ediyorum. Otogarda bir ağabey bana her akşam çorbamı veriyor. Allah ondan razı olsun. Ancak oda nereye kadar bana verecek. Devletimizden yardım bekliyorum" dedi. - MERSİN

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 12:52 Kaynak: İHA
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