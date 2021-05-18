2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı - Son Dakika

2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı

18.05.2021 09:41
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki

Oyuncu Necati Şaşmaz, 2012 yılında dünyaevine girdiği Nagehan Kaşıkçı ile 2,5 yıldır çekişmeli olarak süren boşanma davalarının sona erdiği öğrenildi. Çiftin 2 çocuğunun velayeti anne Kaşıkçı'ya verilirken Necati Şaşmaz'ın aylık 16 bin TL nafaka ödemesine karar verildi. Öte yandan mahkemenin Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususundaki kararı reddetmesi davada dikkat çeken bir diğer ayrıntı oldu.

Oyuncu Necati Şaşmaz, 7 yıllık eşi Nagehan Kaşıkçı'ya 10 milyon lira maddi ve manevi tazminat talebiyle ve 2 çocuğunun velayetini isteyerek boşanma davası açmıştı. Yaklaşık 2 buçuk sene süren boşanma davası dün karara bağlandı. Anadolu 2. Aile Mahkemesi'nde görülen davada iki tarafın açtığı boşanma davasını ayrı ayrı kabul eden mahkeme, tarafların boşanmalarına karar verdi.

ÇOCUKLARINA NAFAKA ÖDEYECEK

Tarafların dosyaya yansıyan ekonomik ve sosyal durumlarını dikkate alan mahkeme, Nagehan Kaşıkçı'nın yoksulluk nafakası talebinin reddine hükmetti. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın 2 çocuğuna toplamda ayda 16 bin lira ödemesine karar verdi.

2,5 yıl sonra boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki tarikat detayı dikkat çekti

TARİKAT KARARI DİKKAT ÇEKTİ

Mahkeme ayrıca, Necati Şaşmaz'ın çocuklarını tarikat merkezlerine götürmemesi hususunda bir karar verilmesine yönelik talepleri de yargılamanın esasına yönelik olmaması gerekçesiyle reddetti.

Çekişmeli davada Necati Şaşmaz ile Nagehan Kaşıkçı boşandı
2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki tarikat detayı

Nagehan Kaşıkçı, Necati Şaşmaz, Mahkeme, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 'tarikat' detayı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR (6)
  • Fatih: Istedigini kapamamis 16bin az muhtemelen en az aylik 100bin alirim diyerek bosanma davasi acti tam bir hayal kirikligi Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ela: Aklıma takıldı bi yardımcı olsanız biz mi sevgiyi yanlıs biliyoruz Bu adamları alırken takla atıp binbir hareket sonra cebinden hindistan sebegi gibi cüzdan cekmece annelik kutsalı yalanı ulan kutsal kılan edep sevgi emek kapkaccılık oynuyo ne haber okusam fil mi onlar cocuk . Hepsinin yemek giysi masrafı 3 bin olur her ay oda bu adamın evladı hasi konforu olsun diye yazık . Cevap Yaz 5 1 Yayından Kaldır
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ŞU AN BURADASINIZ: 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı - Son Dakika
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