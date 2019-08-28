2.6 Milyon AB Vatandaşı iPhone Sahibi Brexit Başvuru Uygulaması Bekliyor

Britanya'da devam eden Brexit, sadece Politika ve Ticaret Alanında değil, Teknoloji Alanında da Karışıklığa Yol Açıyor

Britanya'da Brexit Teknoloji Alanında da Karışıklığa Yol Açıyor.



Britanya'daki Brexit süreci bir anlamda hala belirsizliğini koruyor, Anlaşmalı veya anlaşmasız sonuçlanıp sonuçlanmayacağı bir kenara dursun; Brexit teknoloji alanında da sıkıntılara neden oluyor.



İngiltere'de ikamet eden AB vatandaşlarının ülkede kalmaları için başvuruda bulunmalarını sağlayan uygulamanın şimdilik sadece Android için geçerli olması, karışıklığa neden oluyor. Bir çok iOS kullanıcısı, yani iPhone kullanıcısı AB vatandaşları "Başvurularını Yapabilmek için" Android tabanlı bir akıllı telefonu ya satın almalı yada ödünç almalı…



İngiltere'de yaşayan ve Brexit Sürecinden Etkilenen AB vatandaşı 3.6 Milyon Kişi Var

İngiltere'de yaşayan 3.6 Milyon AB vatandaşın ülkede oturma izinlerinin devam etmesini sağlamayan Oturma İzni için; AB Uzlaşma Programına başvuru yapması gerekiyor. Ancak bugüne kadar sadece 1 Milyon civarın kişi başvuru yapmış durumda.



Başvuru sürecinde bazı resmi belgelerin taranması ve uygulama üzerinden yüklenmesi gerekiyor. Ancak iki mobil platformdan sadece Android için bir uygulama var.



Başvurular sadece Android Uygulamasından yapılıyor ve Financial Times haberine göre de; Oturma İzinlerinin verildiği merkezi arayan iPhone sahibi AB vatandaşlarına ya Android cihazı ödünç almaları yada bu başvuruların yapıldığı devlet merkezlerini ziyaret etmeleri söyleniyor. İçişlerli Bakanlığı ilerleyen zamanlar iPhone içinde uygulama yapılacağını söylüyor ancak pek inandırıcı bulunmuyor.



Başvurması gereken 2.6 milyon insan daha var ve İngiliz hükümeti Anlaşmasız Brexit durumunda AB vatandaşlarının oturma izinlerinin veya seyahat özgürlüğünün derhal son bulacağının altını çiziyor. Son tarih 31 Ekim.



UK Home Office