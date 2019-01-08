Son Dakika Haberleri: 2.600 yıllık sağlık merkezi bulundu

2.600 yıllık sağlık merkezi bulundu

33 dakika önce

Bursa'nın turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı'da, Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, bölgenin sağlık merkezi olduğu bulgusuna ulaşıldı.

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Bursa'nın turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı'da, Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, bölgenin sağlık merkezi olduğu bulgusuna ulaşıldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20 

Bursa, Gölyazı, Ekonomi
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