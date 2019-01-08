2.600 yıllık sağlık merkezi bulundu
33 dakika önce
Bursa'nın turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı'da, Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, bölgenin sağlık merkezi olduğu bulgusuna ulaşıldı.
Bursa
'nın turizm merkezleri arasında yer alan ve tarihi 2 bin 600 yıl öncesine dayanan Gölyazı
'da, Nilüfer Belediyesi tarafından gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, bölgenin sağlık merkezi olduğu bulgusuna ulaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20
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