Üye Girişi
2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı, "Ben özel kuvvettenim, askerim" dedi - Son Dakika

2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı, "Ben özel kuvvettenim, askerim" dedi

06.01.2022 01:57
2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı, "Ben özel kuvvettenim, askerim" dedi

Aksaray'da 2.97 promil alkolle çakarlı ve sirenli araç kullanırken polisin müdahalesiyle yakalanan sürücü hem polisi hem de hastane personelini canından bezdirdi.

Aksaray'da 2.97 promil alkolle çakarlı ve sirenli araç kullanırken polisin müdahalesiyle yakalanan sürücü hem polisi hem de hastane personelini canından bezdirdi. Özel kuvvetlerde askeri personel olduğunu belirterek cezadan kurtulmaya çalışan sürücü kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarına da hakaretler yağdırarak polis ekiplerinden "Çektirmeyin beni" talebinde bulundu.

Olay gece yarısı Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre tedavi gören bir yakınını görmek için hastaneye gelen Tolga Aslan (37) hastane personeline çocuk acilin yerini sordu. Hastane personeli tarafından kendisine verilen tarifi beğenmeyen Tolga A. sağlık personeliyle hastane içinde tartışmaya başladı. Tartışma seslerini duyan polis ve özel güvenlik ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışan Tolga A. sağlık personeline küfrederek hakaretlerde bulundu.

"Ben özel kuvvetlerden Tolga Aslan"

Polis ekiplerinin müdahalesiyle hastaneden çıkarılan Tolga A. hastane acil servisi önünde park halinde bulunan 34 TC 6677 plakalı lüks aracına bindi. Hareket etmeden önce araçtaki çakarları açarak siren çalan Tolga A. hızla hastaneden çıkmak istedi. Bu sırada durumu fark eden polis ekipleri yaya olarak aracın önüne geçip otopark çıkışında aracı durdurdu. İlk olarak araçta kontrol yapan polis ekipleri araçta polis siren ve çakar sistemi bulunduğunu tespit etti. Özel kuvvetlerde askeri personel olduğunu belirterek polisten kurtulmaya çalışan sürücü ekiplere uzun süre dil döktü. Ehliyet ve ruhsat isteyen polis memurlarına "Ben özel kuvvetlerden Tolga Aslan Ben özel kuvvettenim, ben askerim" diyerek işlem yaptırmaktan kaçındı.

Sürücü Tolga A. 2.97 promil alkollü çıktı

Ardından polisin sürücüye alkol testi yapmak istemesi üzerine polis ve sürücü arasında uzun bir mücadele başladı. Alkol testine itiraz eden ve alkollü olmadığını belirten Tolga A. polisin uzattığı alkol metreye üflemeyeceğini belirterek kolunu sıvayıp, "Ağabey kanımı alın" dedi. Polisin dakikalarca alkol metreyi üfletmeye çalıştığı Tolga A. son çare olarak götürüldüğü hastane polis odasında alkol metreyi üflemeyi başardı. Yapılan alkol testinde 2.97 promil alkollü çıkan Tolga A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

4 bin 48 TL ceza kesilerek ehliyetine el konuldu

Polis çakarı ve siren sistemi bulunan otomobil polis ekipleri tarafından çağırılan çekici ile otoparka çektirildi. Sürücü Tolga A.'ya alkollü araç kullanmaktan bin 823 TL, çakarlı ve sirenli araç kullanmaktan bin 823 TL ve ehliyet belgesi ibraz etmemekten 427 TL olmak üzere toplamda 4 bin 73 TL para cezası kesildi. Sürücü Tolga A.'nın ehliyetine de alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Yapılan sorgu ve incelemelerde ise Tolga A.'nın her hangi bir askeri personel olmadığı anlaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

YORUMLAR
500

Aksaray, Hastane, Tragger, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı, 'Ben özel kuvvettenim, askerim' dedi - Son Dakika


Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı Visca'yı alan Trabzonspor'dan şaşırtan hamle! Dünya yıldızı Marcelo yeşil ışık yaktı         
17:56
Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi Trabzonspor'un eski yıldızı Ekuban, geri geliyor! Konyaspor transferde sona geldi         
17:24
Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanaklarına e-Devlet'ten ulaşılabilecek         
16:54
Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra barıştı         
16:21
Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne? Antalya'daki deprem öncesinde Android telefonlara gönderilen bildirimin kaynağı ne?         
15:55
Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu Acı tesadüf! Genç hemşire atandıktan günler sonra ölü bulundu         
14:48
Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş Otomobilde cesedi bulunan genç, kurşunlanmaya gittiği iş yerinde vurulmuş         
12:31
Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi Çilem Doğan yine hapse giriyor! 15 yıl hapis cezası için yaptığı itiraz reddedildi         
11:21
Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu Survivor başlamadan önce polemikler başladı! Yasin Obuz, takım arkadaşı Ogeday Girişken'e meydan okudu         
10:26
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması: Okulların kapatılması söz konusu değil         
10:14
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var! Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde vaka sayıları ve Omicron varyantı var!         
09:50
Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez Yargıtay'dan karar: Şirket aracına kesilen cezayı işçi ödemez         
09:48
Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı Berkay Ateş'in olaylı gecesi! Alkollü araç kullanınca ehliyetini kaptırdı         
09:24
Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı Kim Jong-un güne balistik füze denemesiyle başladı         
09:06
Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler Özel ders veren öğretmenden çocuklara iğrenç taciz! "Dokunduktan sonra tuvalete gidiyordu" dediler         
09:06
Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı Yasmin Erbil, yatağında sere serpe uzandığı pozunu paylaştı         
08:30
Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem Son dakika! Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında 5,3 büyüklüğünde deprem         
07:49

Son Dakika Haberleri
00:55 THY, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'a yapacağı seferleri iptal etti
00:54 Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi
00:37 Stokçuluğa ağır cezalar getiren kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
00:36 Oğlunu alev alev yanan evde sandı, karşısında görünce gözyaşlarını tutamadı
00:20 Arkadaşının devesini sevmek için ahıra giren kadın ölü bulundu!
00:10 Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, KGAÖ ülke liderlerinden yardım talep etti! Rusya 4 maddelik şartlarını sıraladı
00:09 Arda Kural yıllar sonra itiraf etti: Hastanede sadece Ece Erken ziyaret etti
23:32 Kara Kartal, penaltılara giden finalde Antalyaspor'u mağlup etti! Süper Kupa'yı 9. kez müzesine götürdü
23:18 TOGG, ABD'de sergilendi! İşte sedan modelinden ilk görüntüler
23:09 Kazakistan'daki protestolarda 8 güvenlik gücü yaşamını yitirdi, 317 kişi yaralandı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2022 02:05:30. #1.12#
SON DAKİKA: 2.97 promil alkolle çakarlı araç kullanırken yakalandı, "Ben özel kuvvettenim, askerim" dedi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement