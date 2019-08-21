Son Dakika Haberleri: 2 ABD askeri Afganistan'da öldü
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2 ABD askeri Afganistan'da öldü

1 saat önce

NATO, Afganistan'da görev yapan 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

2 ABD askeri Afganistan'da öldü, System.String[]

NATO, Afganistan'da görev yapan 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.


Afganistan'da görev yapan NATO Karar Destek Komitesi, bölgede görevli 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. NATO tarafından yapılan açıklamada yaşamını kaybeden askerlerin isimlerinin, ölüm haberlerinin aileleri ile paylaşıldıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Açıklamada askerlerin ölüm nedenlerine dair detaylı bilgi paylaşılmadı. - WASHINGTON

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
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