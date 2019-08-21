2 ABD askeri Afganistan'da öldü

NATO, Afganistan'da görev yapan 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Afganistan'da görev yapan NATO Karar Destek Komitesi, bölgede görevli 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. NATO tarafından yapılan açıklamada yaşamını kaybeden askerlerin isimlerinin, ölüm haberlerinin aileleri ile paylaşıldıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Açıklamada askerlerin ölüm nedenlerine dair detaylı bilgi paylaşılmadı. - WASHINGTON