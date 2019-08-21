2 ABD askeri Afganistan'da öldü
1 saat önce
NATO, Afganistan'da görev yapan 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:38 Kaynak: İHA
NATO, Afganistan'da görev yapan 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Afganistan'da görev yapan NATO Karar Destek Komitesi, bölgede görevli 2 ABD askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. NATO tarafından yapılan açıklamada yaşamını kaybeden askerlerin isimlerinin, ölüm haberlerinin aileleri ile paylaşıldıktan sonra açıklanacağı belirtildi. Açıklamada askerlerin ölüm nedenlerine dair detaylı bilgi paylaşılmadı. - WASHINGTON
Girdiği evde yakalanan hırsızdan pişkin cevap: Sanki adam öldürdük Yeni Akit Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel'i öldüren damat için karar verildi Afyonkarahisar'da silahlı kavga: 1 ölü, 7 yaralı 5 kişinin öldüğü Diyarbakır'daki silahlı kavgada kahreden detay! Hırsız sandıkları kişileri kovalarken öldüler