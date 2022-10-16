2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor

Samsun'da, Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Canik Hamidiye Hastanesi" olarak inşa edilen tarihi hastane binası restore edilerek aile ve yaşam merkezine dönüştürülecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin tarihi mirasa sahip çıkarak Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Canik Hamidiye Hastanesi" olarak inşa edilen ve daha sonra Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan 120 yıllık tarihi binanın restore edileceği bildirildi.

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin yeni binasına geçmesinin ardından Sağlık Bakanlığının tarihi binayı Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi binanın restorasyonu için harekete geçildi. Hazırlanan proje ile konsepti, içeriği ve özellikleriyle Türkiye'ye örnek teşkil edecek Aile ve Yaşam Merkezi, 7'den 70'e herkese hitap edecek. Toplam kapalı inşaat alanı 11 bin 537 metrekare olan 3 ana kütleden oluşan yerleşkede, tek katlı kadın merkezi, aile danışma merkezi, kadın spor salonu yer alacak. Projede kadın merkezinin yanı sıra çocuk ve spor salonu yapıları, çocuk ve gençlik merkezleri, spor kompleksi, konferans, toplantı, sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane, tanıtım merkezi, zeka gelişim, bireysel çalışma, ticari ve gezinti alanları bulunacak. Robotik kodlamadan masala, dramadan tiyatroya kadar sanatın her alanında eğitim görebilme imkanına kavuşacak vatandaşlar için sinema ve butik otel de yapılacak. Bina çevresindeki yeşil alan ve ağaçlar korunarak yeni peyzaj düzenlemeleri yapılacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın ve Aile Yaşam Merkezi'nin konseptiyle Türkiye'de ilk olacağını vurguladı.

Restorasyon çalışmaları için ihale hazırlığı yaptıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"120 yıllık maziye sahip Canik Hamidiye Hastanesi için çok güzel ve özel bir proje hazırladık. Alandaki tarihi değerimiz olan tescilli binayı restore edip koruyarak aile ve yaşam merkezine dönüştürüyoruz. 28 dönümlük alanı çevreleyen duvarları kaldırıp, alanı çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın rahat nefes alacakları, hoş vakit geçirecekleri yaşam alanına çeviriyoruz. Yemyeşil alanda mahalle kültürünü, sevgiyi, saygıyı, dostluğu orada yaşatacağız. Yapımı tamamlandığında hem geleneksel mahalle kültürü yeniden oluşup

yaygınlaşacak hem de çocuk, genç ve yaşlılar keyif alacakları bir ortama kavuşacak. 7'den 70'e tüm halkımız, tarihi mirası koruyarak sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerden en üst seviyede istifade edip, gelecek kuşaklara aktaracak."

Tarihi bina 120 yıl hastane olarak hizmet verdi

2. Abdülhamid tarafından Canik Hamidiye Hastanesi olarak 1902 yılında hizmete giren tarihi bina, 6 yıl sonra Canik Gureba, 1924 yılında ise Samsun Millet Hastanesi,1954 yılında Samsun Devlet Hastanesi olarak kullanıldı. 1970 yılından itibaren Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren tarihi bina 2007 yılında çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 2018 yılında yeni binasına taşınmasının ardından tarihi bina atıl durumda kaldı.