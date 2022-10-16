2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika
Üye Girişi

2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor

16.10.2022 14:14
2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor

Samsun'da, Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Canik Hamidiye Hastanesi" olarak inşa edilen tarihi hastane binası restore edilerek aile ve yaşam merkezine dönüştürülecek.

Samsun'da, Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Canik Hamidiye Hastanesi" olarak inşa edilen tarihi hastane binası restore edilerek aile ve yaşam merkezine dönüştürülecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediyenin tarihi mirasa sahip çıkarak Sultan 2. Abdülhamid döneminde "Canik Hamidiye Hastanesi" olarak inşa edilen ve daha sonra Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak kullanılan 120 yıllık tarihi binanın restore edileceği bildirildi.

Samsun Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin yeni binasına geçmesinin ardından Sağlık Bakanlığının tarihi binayı Büyükşehir Belediyesi'ne devrettiği bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarihi binanın restorasyonu için harekete geçildi. Hazırlanan proje ile konsepti, içeriği ve özellikleriyle Türkiye'ye örnek teşkil edecek Aile ve Yaşam Merkezi, 7'den 70'e herkese hitap edecek. Toplam kapalı inşaat alanı 11 bin 537 metrekare olan 3 ana kütleden oluşan yerleşkede, tek katlı kadın merkezi, aile danışma merkezi, kadın spor salonu yer alacak. Projede kadın merkezinin yanı sıra çocuk ve spor salonu yapıları, çocuk ve gençlik merkezleri, spor kompleksi, konferans, toplantı, sergi salonları, müzik ve sanat atölyeleri, bilim sınıfları, bilgisayar ve eğitim derslikleri, kütüphane, misafirhane, tanıtım merkezi, zeka gelişim, bireysel çalışma, ticari ve gezinti alanları bulunacak. Robotik kodlamadan masala, dramadan tiyatroya kadar sanatın her alanında eğitim görebilme imkanına kavuşacak vatandaşlar için sinema ve butik otel de yapılacak. Bina çevresindeki yeşil alan ve ağaçlar korunarak yeni peyzaj düzenlemeleri yapılacak."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Kadın ve Aile Yaşam Merkezi'nin konseptiyle Türkiye'de ilk olacağını vurguladı.

Restorasyon çalışmaları için ihale hazırlığı yaptıklarını aktaran Demir, şunları kaydetti:

"120 yıllık maziye sahip Canik Hamidiye Hastanesi için çok güzel ve özel bir proje hazırladık. Alandaki tarihi değerimiz olan tescilli binayı restore edip koruyarak aile ve yaşam merkezine dönüştürüyoruz. 28 dönümlük alanı çevreleyen duvarları kaldırıp, alanı çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın rahat nefes alacakları, hoş vakit geçirecekleri yaşam alanına çeviriyoruz. Yemyeşil alanda mahalle kültürünü, sevgiyi, saygıyı, dostluğu orada yaşatacağız. Yapımı tamamlandığında hem geleneksel mahalle kültürü yeniden oluşup

yaygınlaşacak hem de çocuk, genç ve yaşlılar keyif alacakları bir ortama kavuşacak. 7'den 70'e tüm halkımız, tarihi mirası koruyarak sosyal ve kültürel amaçlı faaliyetlerden en üst seviyede istifade edip, gelecek kuşaklara aktaracak."

Tarihi bina 120 yıl hastane olarak hizmet verdi

2. Abdülhamid tarafından Canik Hamidiye Hastanesi olarak 1902 yılında hizmete giren tarihi bina, 6 yıl sonra Canik Gureba, 1924 yılında ise Samsun Millet Hastanesi,1954 yılında Samsun Devlet Hastanesi olarak kullanıldı. 1970 yılından itibaren Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet veren tarihi bina 2007 yılında çıkan yangında büyük çapta hasar gördü. Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin 2018 yılında yeni binasına taşınmasının ardından tarihi bina atıl durumda kaldı.

YORUMLAR
500
Kırıkkale haber! Kırıkkale'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı Kırıkkale haber! Kırıkkale'de trafik kazalarında 3 kişi yaralandı Samsun gündem haberleri... Samsun'da 11 bin 400 engelli ücretsiz tatil imkanından yararlandı Samsun gündem haberleri... Samsun'da 11 bin 400 engelli ücretsiz tatil imkanından yararlandı Samsun haberi | Samsun'da 15 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı Samsun haberi | Samsun'da 15 kilo kubar esrarla yakalanan şahıs tutuklandı
Kaynak: AA

Hamidiye, Samsun, Canik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:54 Beşiktaş taraftarı hep bir ağızdan söyledi! Eski hocaları Abdullah Avcı'ya "Yere yatsana" tezahüratı
20:46 Liverpool, sahasında Manchester City'i 1-0 mağlup etti
20:16 Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Birmingham ile karşılaştığı maçtan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı
19:32 HDP'den muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili bomba açıklama!
19:29 Başakşehir, sahasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti
19:19 Maden şehidi patlamadan 2 saat önce çocuğu ile fotoğraf paylaşmış!
19:18 Real Madrid, sahasında Barcelona'yı 3-1 mağlup etti
18:54 Beşiktaş, sahasında Trabzonspor'u ağırlıyor! Maçın ilk 11'leri belli oldu
18:50 Yürek yakan kare! Maden işçilerinin faciadan önceki son fotoğrafları ortaya çıktı
17:08 Fransa'da, başkent Paris karıştı! Binlerce insan hayat pahalılığını protesto için sokaklara döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 20:57:45. #1.13#
SON DAKİKA: 2. Abdülhamid döneminde inşa edilen hastane yaşam merkezine dönüştürülüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement