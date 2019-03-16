Son Dakika Haberleri: 2. Abdülhamid Han Camii İçin Çalışmalar Başladı

2. Abdülhamid Han Camii İçin Çalışmalar Başladı

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından 2023 Vizyon projeler arasında yer alan 2. Abdülhamid Han Camii için çalışmalar başladı.

2. Abdülhamid Han Camii İçin Çalışmalar Başladı, System.String[]
Bilecik Belediyesi tarafından 2023 Vizyon projeler arasında yer alan 2. Abdülhamid Han Camii için çalışmalar başladı.

Bilecik Ertuğrulgazi, Gazipaşa ve İsmetpaşa Mahallelerinin kesiştiği bir noktada gerçekleştirilecek olan ve içerisinde barındırdığı özelliklerle mahalle sakinlerinin birçok yönden ihtiyacını giderecek cami için çalışmalar başladı. Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, yapılacak cami için vatandaşları bilgilendirme adına yaptığı açıklamada; 2. Abdulhamid Han adına yakışır bir eseri Bilecik'te gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşadıklarını belirtti. Gerçekleştirilecek eser ile sadece cami inşa etmediklerini ve bununla birlikte otopark, muhtarlık konağı, taziye evi, dernek binaları, Kur'an kursları inşa ettiklerini vurgulayan Belediye Başkanı Nihat Can, "Vizyon projelerimiz kapsamında hazırladığımız çalışma ile Ertuğrulgazi, Gazipaşa ve İsmetpaşa Mahallelerimizin birçok ihtiyacını bir eser çatısı altında karşılıyoruz. Camimiz bin kişilik kapasiteye sahip olup ayrıca 100 araçlık otoparka sahip olacak. İçerisinde 10 adet dernek binası ve 8 adet dükkanın bulunacağı eserde; kız ve erkek kuran kursu, muhtarlık binası ve taziye evi yer alacak. 450 metrekarelik markete sahip olacak eser; ilimizin plakasını temsilen 11 kubbe ve iki minareye sahip olacak. Peyzaj ve düzenlemelerle nadide bir eser olacak proje sadece bir cami çalışması değil, birçok yönüyle hizmet verecek bir eser olacak" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 05:06 Kaynak: İHA

Gazipaşa, Bilecik, Han, Yaşam
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