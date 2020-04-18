2. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNDE HAKARETE GÖZALTI - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNDE HAKARETE GÖZALTI - Son Dakika

2. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNDE HAKARETE GÖZALTI

6 saat önce

FATİH'te bulunan 2. Abdülhamid'in türbesinde hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla aranan Şaban G. Üsküdar'da yakalandı.

FATİH'te bulunan 2. Abdülhamid'in türbesinde hakaret içeren sözler sarf ettiği iddiasıyla aranan Şaban G. Üsküdar'da yakalandı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, dün saat 18.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir adreste bulunduğunu tespit ettikleri Şaban G. (56)'yi, İrfan T. (35) ile evden çıktıktan sonra yakaladı. Gözaltına alınan Şaban G. ve İrfan T.'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlarında devlet görevlilerine de hakaret ettikleri tespit edildi.

Her iki şüpheli, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

2. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNDE HAKARETE GÖZALTI

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 12:21 Kaynak: DHA

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