2 acil tıp uzmanı doktoru darbeden sanığa beraat - Son Dakika

2 acil tıp uzmanı doktoru darbeden sanığa beraat

2 acil tıp uzmanı doktoru darbeden sanığa beraatİZMİR Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde, geçen şubat ayında polis eşliğinde darp raporu almaya gelen ve burada çıkan tartışmada iki acil tıp uzmanı doktoru darbettiği gerekçesiyle hakkında 'hakaret' ve 'kastan yaralama' suçundan dava açılan Haşim I.

2 acil tıp uzmanı doktoru darbeden sanığa beraat

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İZMİR Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde, geçen şubat ayında polis eşliğinde darp raporu almaya gelen ve burada çıkan tartışmada iki acil tıp uzmanı doktoru darbettiği gerekçesiyle hakkında 'hakaret' ve 'kastan yaralama' suçundan dava açılan Haşim I., beraat etti. Acil Tıp Uzmanı Dr. Güneri Kuruöz, kendisini ve arkadaşını darbeden sanığın beraat etmesine şaşırdığını belirtip, Şiddet ile ilgili caydırıcı bir ceza olmazsa bu olaylar yaşanıyor dedi.

İzmir'de, Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'nde görev yapan Acil Tıp Uzmanı Dr. Güneri Kuruöz, 2019 yılının şubat ayında öğle yemeğinden dönerken acilde çalışan doktor arkadaşıyla o gün gözaltına alınan ve darp raporu almaya geldiği öğrenilen Haşim I. arasında arbede yaşandığını fark etti. Dr. Kuruöz, arkadaşı, aynı zamanda meslektaşına saldırıp, küfürler eden Haşim I.'nın dikkatini dağıtmak amacıyla elindeki portakalı fırlattı. Yanında polislerin de bulunduğu kelepçeli saldırgan, başına isabet edip, parçalanan portakalı alıp yedikten sonra Dr. Kuruöz'e küfredip, tekme atarak iki doktoru da darbetti. Olay, hastanenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kuruöz ve doktor arkadaşı, kendilerine saldırıp, darbeden Haşim I.'dan şikayetçi oldu. Şüpheli hakkında Karşıyaka 6'ın Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçundan dava açıldı. Davanın geçen 16 Temmuz'da gerçekleşen karar duruşmasında Haşim I., beraat etti.

'ACİL SERVİSTE HİZMETİ AKSATTI EN AZINDAN BUNUN BİR CEZASI OLMALIYDI'

Dr. Kuruöz, kararın kendisini şaşırttığını belirtip, Doktorlara, şiddet olayları çok fazla yaşanmaya başladı. Saldırganlara verilen cezalar çok az, caydırıcı değil dedi. Doktor arkadaşına saldırıldığını gören Kuruöz, kendisini çok çaresiz hissettiğini ve o an saldırganın dikkatini dağıtmak için portakal fırlattığını belirtip, Saldırganın yanındaki kişiler sivil polismiş. Saldırganlaşmaya başladığı anda kelepçelemişler. Bunu bilmiyordum. Orada o an bir kaos vardı. Acil Servis'te işleyiş durdu. Saldırgan bana tekme attı. Tekme dirseğime geldi. O an yapmam gerekenin müdahale etmek olduğunu düşündüm. Çünkü elinde bıçak da olabilirdi. Servisin işlemesini aksattığı için bunun ayrı bir cezası olmalıydı. Karşılıklı şikayetler oldu. Hakkında dava açılan saldırgan 'haksız tahrik indiriminden' yararlanarak herhangi bir ceza almadı. Hem hekime küfür edecek hem tekme atacak hem de servis işlemez hale gelecek ve hiçbir ceza almayacak. Bu inanılır bir şey değil. Kararı görünce çok üzüldüm ve dışlanmış olduğumu hissettim. Acil servisin herhangi bir kaotik ortama meyilli olmaması gerekiyor. Şiddet ile ilgili caydırıcı bir ceza olmazsa bu olaylar yaşanıyor. Bankaya ya da sanayiye gidip sıra bekleyenler, hastaneye gelince bekleyemiyor. İnsanların burada beklemeye tahammülleri yok dedi.

'DOKTORLARA ŞİDDETİN SONA ERMESİNİ YÜREKTEN ARZULUYORUZ'

Canla başla çalıştıklarını ancak doktorlara yönelik yaşanan şiddet olaylarından dolayı tükendiklerini belirten Dr. Kuruöz, Gerçekten doktorlara şiddetin sona ermesini yürekten arzuluyoruz. Bu saldırgan hiçbir ceza almadı. Biz başka hastalara da hizmet vermek zorundayız. Saldırıya uğradıktan ve çalışamaz hale geldikten sonra nasıl başka hastalara şifa olalım. Sadece bize yönelik değil, toplum olarak daha sabırlı olmamız gerekiyor. Birbirimize karşı sevgi ve hoşgörü içerisinde olmalıyız. Bizler canla başla çalışıyoruz ancak tükeniyoruz da. Tek tükenen hasta ya da hasta yakınlarının olmadığını empati yaparak anlamalarını rica ediyorum diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 19:27 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2 acil tıp uzmanı doktoru darbeden sanığa beraat - Son Dakika
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