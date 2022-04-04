2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı

04.04.2022 11:17
2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Osmaneli'nde son zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına karşı Osmaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ve jandarmanın dedektifleri JASAT tarafından yapılan araştırmalar ve çalışmalar sonucu, Osmaneli ilçesi Düzmeşe köyünde 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan B.A.D., R.F.T., A.C.Y. ve C.E. isimli şahıslar çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı. Yakalanan B.A.D. ve C.E. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. R.F.T. adli kontrol şartıyla, A.C.Y. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Öte yandan Bilecik İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde etkin çalışmalarına devam edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK

2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı

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Hisarcık, Osmaneli, Jandarma, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2 adet akü ve elektrik direğini parçalayarak çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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