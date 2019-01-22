Son Dakika Haberleri: 2. Ağrı Tanıtım Günleri Etkinliğine Doğru

2. Ağrı Tanıtım Günleri Etkinliğine Doğru

22 dakika önce

Ankara'da 14-17 şubat tarihleri arasında "2. Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenleneceği bildirildi.

2. Ağrı Tanıtım Günleri Etkinliğine Doğru, System.String[]
Ankara'da 14-17 şubat tarihleri arasında "2. Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Etkinlikler öncesi Ağrı Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, bu yıl Ankara'da 14-17 Şubat tarihleri arasında Ağrı Tanıtım Günleri'nin etkinliği düzenleyeceklerini aktardı.

Bu yıl etkinliğin ikincisinin düzenleyeceklerini anlatan Elban, "Bu yıl yapacağımız etkinliğin daha görkemli ve geniş kapsamlı olmasını bekliyoruz ve hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Tanıtım günlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.

Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Ağrı Dernekler Federasyonu yetkililerince katılımcılara etkinliğe ilişkin sunum yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 12:00 Kaynak: AA

Süleyman Elban, Ankara, Ağrı, Güncel
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