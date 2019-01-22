2. Ağrı Tanıtım Günleri Etkinliğine Doğru

Ankara'da 14-17 şubat tarihleri arasında "2. Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Ankara'da 14-17 şubat tarihleri arasında "2. Ağrı Tanıtım Günleri" etkinliği düzenleneceği bildirildi.



Etkinlikler öncesi Ağrı Valiliğinde düzenlenen toplantıda konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, bu yıl Ankara'da 14-17 Şubat tarihleri arasında Ağrı Tanıtım Günleri'nin etkinliği düzenleyeceklerini aktardı.



Bu yıl etkinliğin ikincisinin düzenleyeceklerini anlatan Elban, "Bu yıl yapacağımız etkinliğin daha görkemli ve geniş kapsamlı olmasını bekliyoruz ve hazırlıklarımızı ona göre yapıyoruz. Tanıtım günlerinin hayırlara vesile olmasını diliyor ve organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederim." diye konuştu.



Kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ve sivil toplum temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, Ağrı Dernekler Federasyonu yetkililerince katılımcılara etkinliğe ilişkin sunum yapıldı.

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