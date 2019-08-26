2. Akdeniz Plaj Oyunları
1 saat önce
Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda bronz madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:48 Kaynak: AA
Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda bronz madalya aldı.
Yunanistan'ın Patras kentinde süren organizasyonda Tuğcan Kaytar paletli yüzme 100 metre su üstü finalinde 36.226'lık derecesiyle 3. oldu ve bronz madalya elde etti.
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