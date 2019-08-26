Son Dakika Haberleri: 2. Akdeniz Plaj Oyunları
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2. Akdeniz Plaj Oyunları

1 saat önce

Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda bronz madalya aldı.

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Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda bronz madalya aldı.

Yunanistan'ın Patras kentinde süren organizasyonda Tuğcan Kaytar paletli yüzme 100 metre su üstü finalinde 36.226'lık derecesiyle 3. oldu ve bronz madalya elde etti.

Yunanistan, Akdeniz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 08:48 Kaynak: AA
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