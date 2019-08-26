2. Akdeniz Plaj Oyunları
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Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türkiye 2 bronz madalya kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:22 Kaynak: AA
Yunanistan'da düzenlenen 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türkiye 2 bronz madalya kazandı.
Patras kentindeki organizasyonda Beril Ülker, Ayşe Ceren Yeşilbaş, Ömer Faruk Saydam ve Tuğcan Kaytar'dan oluşan Karışık Milli Takım, 4x100 metre bayrak yarışında üçüncü olarak bronz madalya aldı.
Milli sporcu Derin Toparlak da erkekler 400 metre su üstü finalinde 3.06.943'lük derecesiyle bronz madalyaya uzandı.
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