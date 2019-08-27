2. Akdeniz Plaj Oyunları

Tuğcan Kaytar, paletli yüzme 100 metre su üstünde de bronz madalya almıştı.

Yunanistan 'ın Patras kentinde süren organizasyonda Tuğcan Kaytar 200 metre su üstünde 1.22.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Tuğcan'ın elde ettiği derece, Türkiye 'nin organizasyonda kazandığı ilk altın madalya oldu.

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