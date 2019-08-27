Son Dakika Haberleri: 2. Akdeniz Plaj Oyunları
Son Dakika Spor Haber

2. Akdeniz Plaj Oyunları

36 dakika önce

Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda altın madalya aldı.

2. Akdeniz Plaj Oyunları, System.String[]

Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda altın madalya aldı.

Yunanistan'ın Patras kentinde süren organizasyonda Tuğcan Kaytar 200 metre su üstünde 1.22.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Tuğcan'ın elde ettiği derece, Türkiye'nin organizasyonda kazandığı ilk altın madalya oldu.

Tuğcan Kaytar, paletli yüzme 100 metre su üstünde de bronz madalya almıştı.

Akdeniz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Futbolcu Josef Sural'ın öldüğü kazada tutuklu şoför serbest kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik görüşme öncesi SU-57'ye yakın ilgi Türkiye ve Rusya'dan SU-35 ve SU-57 için ortaklık sinyali Fenerbahçe'de teknik heyet, Luiz Gustavo ve Kolarov'dan haber bekliyor!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 22:18:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2. Akdeniz Plaj Oyunları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]