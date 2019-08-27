2. Akdeniz Plaj Oyunları
36 dakika önce
Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda altın madalya aldı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:42 Kaynak: AA
Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda altın madalya aldı.
Yunanistan'ın Patras kentinde süren organizasyonda Tuğcan Kaytar 200 metre su üstünde 1.22.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Tuğcan'ın elde ettiği derece, Türkiye'nin organizasyonda kazandığı ilk altın madalya oldu.
Tuğcan Kaytar, paletli yüzme 100 metre su üstünde de bronz madalya almıştı.
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