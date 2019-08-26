2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda Türkiye'yi Paletli Yüzme A Milli takımı temsil ediyor

Yunanistan'ın Patras şehrinde 11 ayrı spor branşında yapılan Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen ve dün Yunanistan'da başlayan 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda ülkemizi temsil eden TSSF'den Paletli Yüzme A Milli Takımı bugün müsabakalara başlıyorlar. Türkiye Olimpiyat Komitesi'nden Sezel Tansel'in de yer aldığı Paletli Yüzme A Milli Takımı kafilesi TSSF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Özel, Antrenör Özgür Alemdar, sporcular Derin Toparlak, Ömer Faruk Saydam, Tuğcan Kaytar, Ceren Yeşilbaş ve Beril Ülker'den oluşuyor. Dün başlayan ve 31 Ağustos'a kadar 11 spor dalında devam edecek oyunlarda, paletli yüzme sporcularımız 3 gün boyunca dip, çift palet, su üstü, açık su ve bayrak yarışlarında mücadele edecekler. Plaj Oyunları'na 26 ülkeden 1200 sporcu katılıyor.

Milli Takım Antrenörü Özgür Alemdar, müsabakalarla ilgili yaptığı kısa açıklamada, Akdeniz ülkeleri arasında oldukça iddialı bir konumda olduklarını, tüm sporcuların madalya için mücadele edeceklerini belirtti.

TSSF Başkanı Doç. Dr. Şahin Özen ise, "Türkiye adına oyunlara katılan tek federasyon olmanın sorumluluğu ile iyi mücadeleler vereceğimizi düşünüyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum. Kadromuzdaki sporcularımız dünya, Avrupa şampiyonluklarına, uluslararası madalyalara imza attılar. Hepsine, verecekleri mücadelelerden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.