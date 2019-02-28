Son Dakika Haberleri: 2 Akrabasını Yaralayıp Kaçan Sürücü, Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

2 Akrabasını Yaralayıp Kaçan Sürücü, Polis Kovalamacasıyla Yakalandı

1 saat önce

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babasına ait otomobili gizlice aldıktan sonra geldiği ilçe merkezinde park halindeki otomobillere çarpıp, 2 akrabasını da bıçakla yaralayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, polisin sıkı takibiyle yakalandı.

2 Akrabasını Yaralayıp Kaçan Sürücü, Polis Kovalamacasıyla Yakalandı, System.String[]
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde babasına ait otomobili gizlice aldıktan sonra geldiği ilçe merkezinde park halindeki otomobillere çarpıp, 2 akrabasını da bıçakla yaralayıp kaçan ehliyetsiz sürücü, polisin sıkı takibiyle yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı İğde Mahallesi'nde ikamet eden 19 yaşındaki F.P., isimli genç, ablasının adına kayıtlı olan ve babasının kullandığı 46 ED 208 plakalı otomobili, gizlice alıp gezmek için şehir merkezine gitti. Ehliyeti olmayan oğlunun arabayla gittiğini öğrenen baba S.P., akrabaları U.E. ve H.M.T. ile birlikte ilçe merkezine gelerek oğlunu aramaya başladı. Otomobilini, Ahmet Karacabey Caddesi'nde fark eden baba S.P., akrabaları ile birlikte oğlunu araçtan indirmek istedi. Bu sırada çıkan tartışmada, sürücü F.P., yanındaki bıçakla akrabaları U.E. ve H.M.T.'yi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçtı. Durumun polise bildirilmesi üzerine çok sayıda sivil ve resmi polis aracı, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin peşine düştü. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda süren kovalamaca, sürücünün otomobilini Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarındaki bir akaryakıt istasyonuna terk edip kaçması ile son buldu.

Aracı, bırakarak yaya olarak kaçan sürücü F.P., polis tarafından kovalama sonucu yakalandı. Yaraladığı 2 akrabası ise, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - KAHRAMANMARAŞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

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