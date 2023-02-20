2 akrabasının evini benzin dökerek yakan sanık:  Sadece biraz korkutmak istedim - Son Dakika
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2 akrabasının evini benzin dökerek yakan sanık:  Sadece biraz korkutmak istedim

20.02.2023 13:52
2 akrabasının evini benzin dökerek yakan sanık:  Sadece biraz korkutmak istedim

ESKİŞEHİR'de tartıştığı 2 akrabasına ait evlere benzin döküp, ateşe veren tutuklu sanık İlker Kapan, ilk duruşmada, "Benim kastım, kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi; sadece biraz yangın çıkarıp, korkutmak istedim" dedi.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı 2 akrabasına ait evlere benzin döküp, ateşe veren tutuklu sanık İlker Kapan, ilk duruşmada, "Benim kastım, kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi; sadece biraz yangın çıkarıp, korkutmak istedim" dedi.

Olay, geçen yıl 23 Ekim'de Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Tartıştığı akrabaları Ramazan ve Bekir Karakuş'a ait evlere benzin döküp, ateşe veren İlker Kapan, polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. İlker Kapan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya İlker Kapan ile taraf avukatları katıldı.

Babası ile şikayetçiler arasında borç meselesi olduğunu belirten İlker Kapan, "Benim kastım, kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi; sadece biraz yangın çıkarıp, korkutmak istedim. Olaydan dolayı çok pişmanım. Onların canlarına herhangi bir kastım olmadı. Mahkeme huzurunda tüm müştekiler ve ailelerinden özür dilemek istiyorum. Mal zararını da karşılamak isterim" dedi.ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİSanık ve babası ile aralarında bir husumet olmadığını söyleyen Ramazan Karakuş ise şikayetinden vazgeçtiğini söyledi. Bekir Karakuş ise "Zararım çoktur; giderilse dahi şikayetimden vazgeçmem. Beni çok zor durumda bıraktı" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.


Kaynak: DHA
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Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2 akrabasının evini benzin dökerek yakan sanık:  Sadece biraz korkutmak istedim - Son Dakika

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