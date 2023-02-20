Olay, geçen yıl 23 Ekim'de Tepebaşı ilçesinde meydana geldi. Tartıştığı akrabaları Ramazan ve Bekir Karakuş'a ait evlere benzin döküp, ateşe veren İlker Kapan, polis ekiplerince yakalanıp, tutuklandı. İlker Kapan hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'konut dokunulmazlığının ihlali' ve 'mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlandı. Eskişehir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya İlker Kapan ile taraf avukatları katıldı.

ESKİŞEHİR'de tartıştığı 2 akrabasına ait evlere benzin döküp, ateşe veren tutuklu sanık İlker Kapan, ilk duruşmada, "Benim kastım, kimseyi öldürmek ya da yaralamak değildi; sadece biraz yangın çıkarıp, korkutmak istedim" dedi.

Kaynak: DHA

Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › 2 akrabasının evini benzin dökerek yakan sanık: Sadece biraz korkutmak istedim - Son Dakika

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