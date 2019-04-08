2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde Yarış Kızıştı
50 dakika önce
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde son haftalar yaklaştıkça heyecan artıyor.
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde son haftalar yaklaştıkça heyecan artıyor. B Grubu'nda Çöşnük Gençlik, Akçadağspor ve Arapgirspor'un şampiyonluk mücadeleleri kıran kırana geçiyor.
Ligin 8. haftasında Çatyol Belediyespor ile karşılaşan Arapgirspor sahadan 5-2 galip ayrılarak son 2 hafta öncesi büyük avantaj elde etti.
Arapgir ekibi kalan maçlarını da kazanarak play-off grubuna kalmanın hesaplarını yapıyor.
Lider Çöşnük'ün haftayı yenilgiyle kapattığı grupta Akçadağspor kazanarak haftanın en karlı takımları oldular.
B Grubu'nda Çöşnük ve Akçadağ 17 puanla 1 ve 2. sırayı paylaşırken, 15 puanlı Arapgirspor ise 3 sırada yer alıyor. - MALATYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:37 Kaynak: İHA
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