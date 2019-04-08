Son Dakika Haberleri: 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde Yarış Kızıştı

2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde Yarış Kızıştı

50 dakika önce

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde son haftalar yaklaştıkça heyecan artıyor.

2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde Yarış Kızıştı, System.String[]
Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde son haftalar yaklaştıkça heyecan artıyor. B Grubu'nda Çöşnük Gençlik, Akçadağspor ve Arapgirspor'un şampiyonluk mücadeleleri kıran kırana geçiyor.

Ligin 8. haftasında Çatyol Belediyespor ile karşılaşan Arapgirspor sahadan 5-2 galip ayrılarak son 2 hafta öncesi büyük avantaj elde etti.

Arapgir ekibi kalan maçlarını da kazanarak play-off grubuna kalmanın hesaplarını yapıyor.

Lider Çöşnük'ün haftayı yenilgiyle kapattığı grupta Akçadağspor kazanarak haftanın en karlı takımları oldular.

B Grubu'nda Çöşnük ve Akçadağ 17 puanla 1 ve 2. sırayı paylaşırken, 15 puanlı Arapgirspor ise 3 sırada yer alıyor. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:37 Kaynak: İHA

Çatyol, Malatya, Spor
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