2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde Yarış Kızıştı

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde son haftalar yaklaştıkça heyecan artıyor.

Malatya 2. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde son haftalar yaklaştıkça heyecan artıyor. B Grubu'nda Çöşnük Gençlik, Akçadağspor ve Arapgirspor'un şampiyonluk mücadeleleri kıran kırana geçiyor.



Ligin 8. haftasında Çatyol Belediyespor ile karşılaşan Arapgirspor sahadan 5-2 galip ayrılarak son 2 hafta öncesi büyük avantaj elde etti.



Arapgir ekibi kalan maçlarını da kazanarak play-off grubuna kalmanın hesaplarını yapıyor.



Lider Çöşnük'ün haftayı yenilgiyle kapattığı grupta Akçadağspor kazanarak haftanın en karlı takımları oldular.



B Grubu'nda Çöşnük ve Akçadağ 17 puanla 1 ve 2. sırayı paylaşırken, 15 puanlı Arapgirspor ise 3 sırada yer alıyor. - MALATYA

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