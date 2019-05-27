Son Dakika Haberleri: 2.Amatör Küme'de 13.hafta maç sonuçları

2.Amatör Küme'de 13.hafta maç sonuçları

6 saat önce

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 13.hafta heyecanı geride kaldı.

2.Amatör Küme'de 13.hafta maç sonuçları, System.String[]
Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 13.hafta heyecanı geride kaldı. A Grubunda Kafkasspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor ve D Grubunda Palasspor takımları şampiyon olurken, C Grubunda ise şampiyon bu hafta sonu oynanacak olan maçların ardından belli olacak. 2.Amatör Küme'de bu hafta sonu oynanacak olan 14.hafta karşılaşmaları ile 2018-2019 sezonu tamamlanacak.

İşte 13.haftada alınan maç sonuçları;

Sümerspor 3-4 Yıldırım Beyazıt Şafakspor

Cırgalanspor 2-7 Kafkasspor

Anadolu Yıldızları 0- 1 Büyüleyenspor

Kayseri İdman Yurdu 7-2 Kayseri Olimpikspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 2- 3 Kayseri OSB Atletikspor

Göktürkspor 1-3 İncesu Gençlikspot

Bünyan Belediyespor 0-3 Makfitspor

Palasspor 6-0 Güneşli Gençlikspor - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 03:06 Kaynak: İHA
OSB, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri'de 78 Yaşındaki Adam 57 Yıllık Eşini Öldürüp, İntihar Etti Salih Uçanlı Empoli Küme Düştü 1. Ligde Play-Off'un Adı Belli Oldu Sinan Gümüş'ün Fenerbahçe ile Anlaştığı İddia Edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.5.2019 09:17:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2.Amatör Küme'de 13.hafta maç sonuçları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]