Son Dakika Haberleri: 2.Amatör Küme'de heyecan sona erdi
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2.Amatör Küme'de heyecan sona erdi

1 saat önce

Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 2018-2019 sezonu dün oynanan maçlar ile tamamlandı.

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Cuma Uluçay İkinci Amatör Küme'de 2018-2019 sezonu dün oynanan maçlar ile tamamlandı.

2.Amatör Küme'de A Grubunda Kafkasspor, B Grubunda Kayseri OSB Atletikspor, C Grubunda Makfitspor ve D Grubunda Palasspor takımları şampiyon olarak adlarını Birinci Amatör Küme'ye yazdırdılar.

İşte 14.haftada alınan maç sonuçları

İncesu Gençlikspor 1-3 Kılıçaslan Yıldızspor

Makftispor 7-2 Kayseri Göktürkspor

Kafkasspor 8-3 Kayseri İdman Yurdu

Gazi Osman Paşaspor 4-1 Yıldırım Beyazıt Şafakspor

Büyüleyenspor 3-0 Cırgalanspor

Anadolu Yıldızları 3-0 Yeni Erciyesspor

Kayseri Olimpikspor 3-0 Felahiye Belediyespor

İncesu Erdemspor 0-3 K.Mithatpaşaspor

OSB Atletikspor 3-0 Pınarbaşı Belediyespor

Ambar Kızılırmakspor 3-0 Yeşilhisar Gençlikspor

Kıranardıspor 3-0 Mevlana Yıldızspor

Sosun Birlikspor 3-0 Bünyan Belediyespor

Güneşli Gençlikspor 3-0 Sarızspor

Erciyes İdman Gücü 0-3 Sümerspor - KAYSERİ
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:51 Kaynak: İHA
OSB, Kayseri, Spor
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