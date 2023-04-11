BOLU-ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ, 2 ARACA ÇARPIP KENDİSİNİ ARACA KİLİTLEDİ - Son Dakika
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BOLU-ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ, 2 ARACA ÇARPIP KENDİSİNİ ARACA KİLİTLEDİ

11.04.2023 12:20

BOLU'da, alkollü olduğu iddia edilen Y.P.(24) isimli kadın, cipiyle 2 araca çarpıktan sonra kendisini cipin içine kilitledi.

BOLU'da, alkollü olduğu iddia edilen Y.P.(24) isimli kadın, cipiyle 2 araca çarpıktan sonra kendisini cipin içine kilitledi. Polis ve sağlık ekiplerinin ikna etmesi sonucu araçtan çıkan Y.P. saldırgan tavırlar sergilediği için gözaltına alındı.

Olay, saat 09.30 sıralarında Aktaş Mahallesi İlknur Sokak üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Y.P. (24), 06 AF 7854 plakalı cipiyle ilerlerken, 14 AAP 111 plakalı park halindeki cipe çarptı. Kazaya rağmen ilerlemeye devam eden Y.P., daha sonra yine park halinde bulunan 14 AS 593 plakalı kamyonete çarparak durdu. Y.P. kaza sonrası kendisini araç içerisine kilitledi. Araçlarda maddi hasar oluştu. Çevredeki vatandaşlar durumu polise ve 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Y.P.?yi dışarı çıkarmak için ikna çalışmasına başladı. Uzun süre ekiplere direnen Y.P., bir anda araç içerisinden çıkarak çekim yapan basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Polis Y.P.'ye engel oldu. Çevresine küfür ve hakaretler yağdıran Y.P., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın, sağlık kontrolü ve alkol muayenesi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürüldü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: BOLU-ALKOLLÜ KADIN SÜRÜCÜ, 2 ARACA ÇARPIP KENDİSİNİ ARACA KİLİTLEDİ - Son Dakika
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