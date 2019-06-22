Son Dakika Haberleri: 2 arkadaş aynı gün hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

2 arkadaş aynı gün hayatını kaybetti

38 dakika önce

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 arkadaş, aynı gün hayatını kaybetti.

2 arkadaş aynı gün hayatını kaybetti, System.String[]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde uyuşturucu madde kullandıkları iddia edilen 2 arkadaş, aynı gün hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Yüce Rıfat Sokak'ta bulunan bir evde yaşayan Ş.D.K.'dan haber alamayan arladaşları şüphelenerek evine gitti. Eve giren arkadaşları Ş.D.K.'yı evde ölü buldu. Körfez. Ahallesi Şeyit Ali Sokak'ta yaşayan ve Ş.D.K. ile arkadaş olan B.S.'de aynı gün evinde fenalaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi ambulansta yapılan B.S. hastaneye kaldırıldı.

Kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan B.S. hayatını kaybetti. Polis ekipleri 2 arkadaşın ölümünün aydınlatılması için inceleme başlatırken, hayatını kaybeden B.S. ve Ş.D.K.'nın uyuşturucu madde kullandıkları iddia edildi. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 08:59 Kaynak: İHA
Körfez, İzmit, Kocaeli, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Uyuşturucu imalathanesine çevrilen villada genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirildi! 24 yaşındaki genç kız, ölümcül karışım kurbanı oldu! Her şey 3 dikiş ile başladı! Kolunu gören işe almıyor Yol kenarında bekleyen vatandaş, kendisini TIR'ın önüne attı! Korku dolu anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 09:37:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2 arkadaş aynı gün hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]