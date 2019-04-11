2 Arkadaş Odun Keserken Yaralandı
7 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 arkadaş ağaç kesme motoru ile çalışırken kaza sonucu yaralandı.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:30 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde 2 arkadaş ağaç kesme motoru ile çalışırken kaza sonucu yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hasan Maden
'e ait evin bahçesinde ağaç kesme motoruyla odunları kestiği sırada dengesini kaybeden Ahmet Pişton, motorlu aletin üzerine düşmesi sonucu sol baldırından yaralandı. Pişton'a yardım etmek isterken kazaya karışan Mehmet Sert
isimli arkadaşı da ayak parmağından yaralandı.
Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan 2 arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - TEKİRDAĞ
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