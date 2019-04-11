Son Dakika Haberleri: 2 Arkadaş Odun Keserken Yaralandı

2 Arkadaş Odun Keserken Yaralandı

7 dakika önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 arkadaş ağaç kesme motoru ile çalışırken kaza sonucu yaralandı.

2 Arkadaş Odun Keserken Yaralandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 arkadaş ağaç kesme motoru ile çalışırken kaza sonucu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hasan Maden'e ait evin bahçesinde ağaç kesme motoruyla odunları kestiği sırada dengesini kaybeden Ahmet Pişton, motorlu aletin üzerine düşmesi sonucu sol baldırından yaralandı. Pişton'a yardım etmek isterken kazaya karışan Mehmet Sert isimli arkadaşı da ayak parmağından yaralandı.

Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan 2 arkadaş, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 12:30 Kaynak: İHA
Maden, Malkara, Tekirdağ, 3. Sayfa
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